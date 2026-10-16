Barbara D’Urso sul set di Tony Pitony, il cameo nel film promette sorprese: cosa sappiamo finora

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:13

Barbara D’Urso torna a sorprendere il pubblico, questa volta lontano dagli studi televisivi che per anni hanno accompagnato le sue giornate. La conduttrice è stata avvistata sul set di Tony Pitony – Il Filmony, il progetto cinematografico e debutto sul grande schermo del cantautore siciliano diventato popolare grazie a un personaggio provocatorio e gettonato soprattutto tra i giovanissimi. A confermare la novità è stata la stessa D’Urso, che ha condiviso sui social una fotografia realizzata durante le riprese, alimentando la curiosità dei suoi sostenitori. La sua partecipazione si preannuncia particolare, un'apparizione breve pensata per inserirsi nel registro comico della pellicola. Un cameo che potrebbe offrire un lato inedito della presentatrice, abituata a dividere il pubblico tra ammirazione, ironia e discussioni sul suo stile televisivo.

Per anni Barbara D’Urso è stata uno dei volti più amati del pomeriggio di Canale 5. Con programmi come, ha costruito un linguaggio televisivo fatto di cronaca, interviste, storie personali e momenti destinati a diventare virali. Un universo che ha contribuito a definire il suo personaggio pubblico, spesso ripreso e reinterpretato anche da comici e creator. Adesso, la conduttrice si confronta con un progetto che sembra fatto apposta per giocare con le identità e con le maschere. La regia di Tony Pitony – Il Filmony è affidata aautore e regista che si è misurato più volte con la commedia italiana. La presenza di D’Urso si inserisce in un cast corale, nel qualepromette di essere particolarmente sottile.

Per il momento, i dettagli sulla scena che la vedrà protagonista non sono stati resi noti. Proprio questa riservatezza contribuisce ad accrescere l'interesse: quale versione di Barbara D’Urso arriverà sullo schermo? Quella della conduttrice inconfondibile, quella capace di ironizzare sul proprio personaggio oppure una sorpresa completamente diversa? Il film ruota attorno all'universo creativo di Tony Pitony, artista che ha costruito una parte importante della propria riconoscibilità attraverso una maschera ispirata all'immaginario di Elvis Presley e un'identità scenica volutamente sopra le righe.

La storia cinematografica parte proprio dal rapporto tra la persona e il personaggio. Il protagonista si trova davanti a una scelta: continuare a vivere nei panni della figura che gli ha garantito notorietà e successo oppure abbandonare quella protezione per recuperare la propria identità. Un conflitto che offre alla commedia l'occasione di giocare con il tema della celebrità, delle aspettative del pubblico e del prezzo da pagare quando un alter ego finisce per occupare tutto lo spazio. La sceneggiatura, firmata da Tony Pitony insieme ad altri autori, dovrebbe intrecciare questo percorso con elementi che richiamano le storie delle origini dei supereroi.

Il progetto era stato presentato allecon il titolo provvisorio Filmony, Decreto Correttezza. La lavorazione è ora in corso e l'arrivo nelle sale italiane è previsto per il 2027. La distribuzione è affidata a Vision Distribution, che si occuperà anche del mercato internazionale. Barbara D’Urso non sarà l'unico volto noto a dare vita a questo universo irriverente. Nel cast figuranointerpreti che provengono da esperienze differenti tra cinema, televisione e comicità.

Alla componente recitativa si aggiungono anche nomi della musica italiana. Tra questi ci sono Mika e Ditonellapiaga, quest'ultima già protagonista insieme a Tony Pitony di un momento particolarmente apprezzato durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Le musiche originali sono firmate dallo stesso cantautore, che partecipa così al progetto non soltanto come protagonista, ma anche come autore della sua identità sonora. La produzione coinvolge Tramp Limited, Tosc e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. L'insieme lascia immaginare una commedia costruita su incontri improbabili, riferimenti pop e situazioni che sorprendono lo spettatore. In questo contesto, la presenza di una personalità televisiva come D’Urso può diventare uno degli elementi più curiosi del film.

Il cameo non arriva in un territorio del tutto nuovo per la conduttrice. Nel corso della sua carriera, D’Urso ha dimostrato di conoscere il potenziale comico della propria immagine pubblica, accettando in più occasioni di diventare protagonista di situazioni ironiche che riprendevano i tratti più caratteristici del suo stile. Un esempio è la collaborazione con i The Jackal, durante la quale il suo modo di condurre e di indagare sulle vicende personali degli ospiti è stato riproposto in chiave parodistica. Il risultato giocava sull'esagerazione dei meccanismi tipici di alcuni programmi televisivi, trasformando espressioni e atteggiamenti familiari al pubblico in materiale comico.

Per vedere Barbara D’Urso nella sua nuova incursione cinematografica bisognerà attendere il 2027, anno previsto per l'uscita di Tony Pitony – Il Filmony. Al momento non è stata comunicata una data precisa per il debutto nelle sale e restano riservati i dettagli del cameo.