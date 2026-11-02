Batman II, incidente con la Batmobile durante una scena d'azione: un membro del cast finisce in ospedale
Incidente sul set di The Batman Part II: la Batmobile investe un attore ai Leavesden Studios. Riprese interrotte, ma la produzione riprende.
Le produzioni cinematografiche di grande scala portano con sé la promessa di sequenze mozzafiato e adrenalina pura, ma talvolta il confine tra finzione e realtà si assottiglia in modo pericoloso. È quello che è successo sul set di The Batman Part II, dove un incidente ha costretto la produzione a una brusca pausa e ha mandato un membro del cast in ospedale. Secondo quanto riportato da The Sun, l'incidente si è verificato all'inizio di ottobre presso i Leavesden Studios, appena fuori Londra, dove Robert Pattinson è tornato a indossare il mantello del Cavaliere Oscuro. Durante le riprese di quella che viene descritta come una scena d'azione particolarmente ambiziosa, la Batmobile avrebbe colpito un membro del cast, il cui nome non è stato rivelato. Le riprese sono state immediatamente interrotte e la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.
L'incidente arriva al termine di un ottobre già particolarmente movimentato per la produzione del sequel. Il 5 ottobre, Warner Bros. e DC Studios avevano annunciato una pausa nelle riprese per permettere a Matt Reeves di occuparsi di questioni familiari personali. In un gesto sorprendente e generoso, il regista Steven Soderbergh è intervenuto per dirigere le ultime settimane di lavorazione, mantenendo costante comunicazione con Reeves, che tornerà a occuparsi personalmente della post-produzione. James Gunn, co-capo dei DC Studios, ha tenuto a chiarire che Reeves rimane il regista del film, mentre Peter Safran, l'altro co-capo dello studio, aveva garantito che le riprese sarebbero di nuovo in corso. Robert Pattinson stesso ha definito l'intervento di Soderbergh "completamente altruista" e ha dichiarato che il film è quasi completato, con lui stesso pronto a tornare sul set nel giro di un paio di giorni.
Nonostante questi intoppi, le riprese sono ora in corso e la macchina produttiva è tornata in movimento. The Batman Part II è atteso nelle sale il 18 febbraio 2028, una data che per il momento non sembra essere in discussione nonostante le interruzioni. I fan dovranno pazientare ancora oltre un anno prima di ritrovare la Gotham City cupa e visceral di Matt Reeves, con Robert Pattinson che torna a interpretare un Bruce Wayne tormentato alle prese con nuove minacce. La sicurezza sul set rimane una questione cruciale per le produzioni hollywoodiane, specialmente dopo eventi tragici come quello che ha coinvolto Alec Baldwin durante le riprese di Rust. Gli studi hanno implementato protocolli sempre più stringenti, ma le sequenze d'azione complesse continuano a rappresentare una sfida anche per i professionisti più esperti.