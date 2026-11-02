Batman II, incidente con la Batmobile durante una scena d'azione: un membro del cast finisce in ospedale

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:16

Le produzioni cinematografiche di grande scala portano con sé la promessa di sequenze mozzafiato e adrenalina pura, ma talvolta il confine tra finzione e realtà si assottiglia in modo pericoloso. È quello che è successo sul set di The Batman Part II, dove un incidente ha costretto la produzione a una brusca pausa e ha mandato un membro del cast in ospedale. Secondo quanto riportato da The Sun, l'incidente si è verificato all'inizio di ottobre presso i Leavesden Studios, appena fuori Londra, dove Robert Pattinson è tornato a indossare il mantello del Cavaliere Oscuro. Durante le riprese di quella che viene descritta come una scena d'azione particolarmente ambiziosa, la Batmobile avrebbe colpito un membro del cast, il cui nome non è stato rivelato. Le riprese sono state immediatamente interrotte e la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.





Una fonte vicina alla produzione ha spiegato al tabloid britannico che, ma questa volta qualcosa è andato terribilmente storto. I film d'azione di questa portata comportano sempre un certo livello di rischio, ha aggiunto la fonte, nonostante tutte le precauzioni messe in atto.. The Sun ha contattato la persona che si ritiene essere stata coinvolta nell'incidente, e questa non ha negato il proprio coinvolgimento, anche se non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali., un veicolo potente e massiccio che ha conquistato i fan per il suo design brutalista e la sua presenza scenica imponente.L'incidente arriva al termine di un ottobre già particolarmente movimentato per la produzione del sequel.In un gesto sorprendente e generoso, il regista Steven Soderbergh è intervenuto per dirigere le ultime settimane di lavorazione, mantenendo costante comunicazione con Reeves, che tornerà a occuparsi personalmente della post-produzione., l'altro co-capo dello studio,Robert Pattinson stesso ha definito l'intervento di Soderbergh "completamente altruista" e ha dichiarato che il film è quasi completato, con lui stesso pronto a tornare sul set nel giro di un paio di giorni.

Nonostante questi intoppi, le riprese sono ora in corso e la macchina produttiva è tornata in movimento. The Batman Part II è atteso nelle sale il 18 febbraio 2028, una data che per il momento non sembra essere in discussione nonostante le interruzioni. I fan dovranno pazientare ancora oltre un anno prima di ritrovare la Gotham City cupa e visceral di Matt Reeves, con Robert Pattinson che torna a interpretare un Bruce Wayne tormentato alle prese con nuove minacce. La sicurezza sul set rimane una questione cruciale per le produzioni hollywoodiane, specialmente dopo eventi tragici come quello che ha coinvolto Alec Baldwin durante le riprese di Rust. Gli studi hanno implementato protocolli sempre più stringenti, ma le sequenze d'azione complesse continuano a rappresentare una sfida anche per i professionisti più esperti.

L'incidente con la Batmobile ricorda che dietro la magia del cinema c'è un lavoro fisico concreto, con rischi reali per chi lo esegue.o a ulteriori misure di sicurezza durante le restanti giornate di riprese. Quello che è certo è che tutti gli occhi rimangono puntati su questo sequel attesissimo, che deve ancora superare gli ultimi ostacoli prima di arrivare davanti al pubblico mondiale.