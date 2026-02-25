Batman: un attore risponde alla possibilità di interpretare nell'universo DC di James Gunn

Pubblicazione: 25 febbraio alle 12:06

Nelle ultime settimane il nome di Paul Anthony Kelly è esploso nelle conversazioni online come possibile candidato per interpretare Batman nel nuovo universo cinematografico della DC curato da James Gunn e Peter Safran. Il fenomeno non è nato da comunicazioni ufficiali dello studio, ma dal forte interesse dei fan che hanno iniziato a collegare il volto di Kelly, già noto per la sua performance in Love Story, con l’iconico ruolo del Cavaliere Oscuro. Dopo questa ondata di sostegno sui social media, l’attore ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di interpretare Batman, offrendo una reazione che ha fatto discutere la community.

Love Story -©FX

Paul Anthony Kelly, attore e modello canadese,nella serieprodotta da Ryan Murphy. In seguito alla visibilità guadagnata, gruppi di fan su piattaforme come Instagram, Reddit e altre reti social stanno spingendo il suo nome come possibile Bruce Wayne/Batman nel futuro, l’universo narrativo cinematografico che James Gunn sta costruendo con un soft reboot dei progetti DC al cinema.

Questa speculazione è sostenuta principalmente dal fan-casting: post, commenti e iniziative spontanee di appassionati hanno accostato il volto di Kelly alla figura di Bruce Wayne, suggerendo che la sua estetica e presenza scenica potrebbero ben adattarsi al ruolo. È importante chiarire che, al momento, nessuna fonte ufficiale ha confermato un accordo tra l’attore e i DC Studios, né tantomeno un casting definitivo. Le voci rimangono quindi radicate nel desiderio dei fan più che in decisioni di produzione confermate.

Batman Deathstroke - DC Comics

Nel mezzo di questo fervore,è stato interpellato durante un’intervista con GQ Magazine proprio sul tema del possibile casting: quando gli è stato chiestonel nuovo universo DC, ha risposto in modo aperto e positivo,sarebbe un sogno realizzatoLa sua reazione non conferma ovviamente alcun impegno ufficiale, ma mostra una disponibilità entusiasta nei confronti dell’idea.

La discussione su un nuovo Batman si inserisce in un contesto più ampio: DC Studios, la casa di produzione guidata da James Gunn e Peter Safran, sta preparando una serie di progetti cinematografici e televisivi nel cosiddetto Capitolo Uno: Dei e Mostri, dove figure chiave come Superman, Wonder Woman e altri eroi compariranno in nuove storie. Batman è previsto come protagonista di un film chiamato The Brave and the Bold, che introdurrebbe anche personaggi come Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne tratto dall'omonima run a fumetti di Grant Morrison. Tuttavia, la scelta di un attore per il ruolo di Batman non è stata ancora annunciata ufficialmente, e la produzione non ha dato tempi certi per l’avvio del casting o l’inizio delle riprese.

In sintesi, l’attenzione mediatica attorno a Paul Anthony Kelly come possibile Batman nasce dall’entusiasmo dei fan e dalle sue risposte positive ai rumor. Ma fino a quando i DC Studios non rilasceranno una dichiarazione ufficiale o un annuncio di casting, l’idea resta una speculazione ben radicata nei desideri del pubblico e nella cultura digitale legata ai supereroi.