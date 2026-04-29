Battiti Live Spring 2026, prima puntata: da Geolier ad Annalisa, tutti i cantanti su Canale 5

Pubblicazione: 29 aprile alle 08:00

Questa sera debutta in prima serata su Canale 5 la prima edizione di TIM Battiti Live Spring 2026, versione primaverile del festival musicale estivo organizzato dal 2003 dal Gruppo Norba, che ha sempre contato su un nutrito seguito di fan, sia in piazza che in televisione. Alla conduzione dello show ci sono un volto nuovo e una conferma. La new entry è la spumeggiante Michelle Hunziker, che sarà affiancata da Alvin, quest’ultimo già volto delle edizioni estive 2024 e 2025 accanto a Ilary Blasi. Ma il cambiamento più importante è quella della location: le tre puntate del programma, infatti, sono state registrate a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, tra venerdì 20 e domenica 22 marzo 2026. La piazza, nel cuore storico della città e patrimonio UNESCO, è stata trasformata per l'occasione in un grande palco a cielo aperto.

Levante manda un bacio al pubblico nel backstage di TIM Battiti Live Spring 2026 - YouTube

Che sia uno spettacolo dalle proporzioni gigantesche si capisce dal numero di ospiti.. Nella prima puntata del 29 aprile si esibiranno ventitré artisti. La scaletta, che non in ordine di uscita, comprende. La scaletta della serata introduttiva sarà completata poi dalle esibizioni di

Nelle puntate successive entreranno in scena altri protagonisti della musica italiana e anche in questo caso l'elenco è di tutto rispetto: Alfa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fred De Palma, J-Ax, Malika, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Petit, Raf, Rocco Hunt, Samurai Jay, Sarah Toscano, The Kolors e Welo. Ciliegina finale, due ritorni attesi quelli dei Gemelli Diversi e di Davide Petrella, alias Tropico.

televisiva italiana. Il motivo è semplice: sul palco sfileranno gran parte dei tormentoni che, tra radio e piattaforme streaming,. Per chi vuole arrivare preparato, la strada è una sola: sintonizzarsi in TV e iniziare a memorizzare i brani, così da non farsi trovare impreparati.

La prima puntata di TIM Battiti Live Spring 2026 va in onda questa sera su Canale 5, alle 21.20, subito dopo La ruota della fortuna, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.