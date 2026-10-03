Battlefield sta per invadere il cinema: Sony fa le cose in grande con Mission: Impossible e Michael B. Jordan
Dopo Call of Duty, anche il suo storico avversario Battlefield sta per ricevere un adattamento cinematografico, che verrà sviluppato da Michael B Jordan e da Sony.
Hollywood sta per trasformare uno dei videogiochi di guerra più popolari della storia in un film di grande calibro. Sony è in trattative avanzate per acquisire l'adattamento cinematografico di Battlefield, il celebre sparatutto in prima persona di Electronic Arts, dopo una battaglia tra diversi studi che la dice lunga sull'interesse per questo progetto.
Il franchise Battlefield ha debuttato nel 2002 con Battlefield 1942, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora, il gioco si è evoluto attraverso oltre vent'anni di storia, espandendosi in diciotto capitoli che hanno esplorato conflitti storici, realtà alternative e scenari futuristici. La caratteristica distintiva della serie è sempre stata la scala epica delle battaglie multiplayer online, dove schiere di giocatori si affrontano in scontri militari che richiedono coordinazione, strategia e riflessi pronti.
McQuarrie arriva a questo progetto dopo aver apparentemente chiuso il cerchio con Ethan Hunt e Tom Cruise in Mission: Impossible - The Final Reckoning, uscito l'anno scorso. Ma il regista non è tipo da riposarsi sugli allori: ha già in cantiere il terzo film di Conan il Barbaro con Arnold Schwarzenegger, intitolato King Conan, e sta collaborando nuovamente con Cruise per un ambizioso film girato nello spazio, diretto da Doug Liman. Quanto a Michael B. Jordan, il mondo dei videogiochi non è territorio inesplorato per lui. L'attore ha già interpretato il Navy SEAL John Clark nell'adattamento di Without Remorse tratto dai romanzi di Tom Clancy per Amazon, e sta sviluppando un seguito basato su Rainbow Six.
Con Sony che sembra avere la meglio nella corsa per aggiudicarsi il progetto, e con due titani come McQuarrie e Jordan coinvolti, Battlefield ha tutte le carte in regola per diventare uno dei blockbuster più attesi dei prossimi anni. Resta da vedere se riuscirà a conquistare anche il pubblico cinematografico con la stessa efficacia con cui ha dominato le classifiche di vendita videoludiche.