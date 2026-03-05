Baywatch, Hobie Buchannon avrà un ruolo importante nel reboot con Stephen Amell

Pubblicazione: 05 marzo alle 22:08

Il celebre universo di Baywatch si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo reboot televisivo che punta a rinnovare la storia mantenendo forti legami con la serie originale. Il progetto, sviluppato per il network Fox, ha già ordinato una prima stagione da 12 episodi e si prepara a riportare in scena il mondo dei bagnini più famosi della televisione. Al centro della nuova versione ci sarà una figura legata direttamente alla serie storica: Hobie Buchannon, il figlio del leggendario Mitch. Il ruolo sarà interpretato da Stephen Amell, noto soprattutto per aver dato il volto a Oliver Queen nella serie Arrow. Con l’annuncio di un nuovo ingresso nel cast, il reboot comincia a delineare sempre più chiaramente la sua direzione narrativa.

Il nuovo progetto televisivo prende ispirazione dalla, che raccontava le missioni di salvataggio e la vita quotidiana dei bagnini di Baywatch,. Lo show originale non era basato soltanto sulle operazioni spettacolari in acqua, ma anche sui rapporti personali tra i personaggi: amicizie, rivalità, amori e conflitti. Il reboot punta a riprendere proprio, aggiornandolo per il pubblico contemporaneo.

Il protagonista della nuova serie sarà Hobie Buchannon, personaggio già apparso nella serie originale e interpretato in passato da Peter Phelps e Brandon Call. Nella nuova versione Hobie non sarà più il ragazzo visto in passato, ma un uomo adulto che ha seguito le orme del padre diventando capitano dei bagnini di Baywatch, lo stesso ruolo che apparteneva a Mitch Buchannon nella serie storica interpretata da David Hasselhoff.

Baywatch, fonte: Fox

La nuova trama si concentrerà su una fase complessa della vita del personaggio. Da giovane Hobie ha commesso diversi errori personali e ha avuto forti contrasti con il padre Mitch. Ora, però, si trova ad affrontare una sfida completamente diversa: quella di essere a sua volta un genitore.

A rendere ancora più interessante la storia entra infatti in scena, la figlia biologica di, che sarà interpretata dall’attrice. Secondo quanto rivelato, il personaggio avrà un ruolo importante nella serie e rappresenterà uno dei cuori emotivi della narrazione. Hobie e Charlie non si sono mai incontrati prima degli eventi raccontati nello show, ma la giovane decide di lasciare Galveston, in Texas, per raggiungere il padre e lavorare accanto a lui come bagnina di

Questo incontro cambierà profondamente le loro vite. Charlie viene descritta come una ragazza impulsiva, coraggiosa e appassionata, ma anche molto spericolata. Il suo carattere la porterà rapidamente a rendersi conto di quanto abbia ancora da imparare nel difficile lavoro di bagnina e nel rapporto con il padre che non ha mai conosciuto davvero. Secondo lo showrunner Matt Nix, il rapporto tra Hobie e Charlie sarà uno degli elementi più importanti della serie. Il conflitto generazionale e il tentativo di costruire un legame familiare dopo anni di distanza promettono di aggiungere profondità emotiva alla trama, accanto alle tradizionali sequenze d’azione e ai salvataggi spettacolari.

Pamela Anderson di Baywatch, fonte: Fox

Stephen Amell è stato il primo attore a firmare per il progetto quando è iniziata la fase di casting. L’attore è diventato celebre grazie al ruolo del supereroe Freccia Verde nell’universo televisivo della CW, noto come Arrowverse, e negli ultimi anni è apparso anche in serie come Heels, Suits LA e The Borderline. Il reboot di Baywatch rappresenta per lui un ritorno a un ruolo fisicamente impegnativo e carismatico.

Jessica Belkin, invece, è un volto già noto al pubblico televisivo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose serie come American Horror Story, The Neighbors, Modern Family e Pretty Little Liars. In futuro sarà presente anche nel prequel di Legally Blonde intitolato Elle, previsto su Prime Video nel 2026.

Il reboot vedrà inoltre il ritorno di David Chokachi, che nella serie originale interpretava il bagnino Cody Madison e tornerà a vestire gli stessi panni anche nella nuova produzione. Dopo la fine della serie storica, l’attore ha preso parte a vari progetti televisivi e cinematografici, tra cui Suddenly Susan, Sabrina the Teenage Witch, Beyond the Break e il film Soul Surfer. Il progetto televisivo è guidato da Matt Nix, creatore della serie Burn Notice, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori figurano anche Michael Berk, McG, Doug Schwartz, Greg Bonann, Mike Horowitz e Dante Di Loreto. McG dovrebbe dirigere il primo episodio della serie quando inizieranno le riprese.

Le riprese del reboot sono previste per la primavera e si svolgeranno a Venice Beach, a Los Angeles, uno dei luoghi simbolo associati alla serie originale. La distribuzione sarà affidata al network americano Fox e la messa in onda è prevista durante la stagione televisiva 2026-2027.

Baywatch, fonte: Fox

La serie originale di Baywatch, trasmessa per la prima volta nel 1989, è stata per anni uno degli show più popolari al mondo, arrivando a essere distribuita in oltre 200 Paesi. Nel corso del tempo ha lanciato numerose star televisive e cinematografiche, tra cui Pamela Anderson, Jason Momoa, David Hasselhoff e Carmen Electra.

Con il nuovo reboot, Fox punta a riportare in vita uno dei franchise televisivi più iconici degli ultimi decenni, aggiornandone i personaggi e introducendo nuove dinamiche familiari, come quella tra Hobie Buchannon e sua figlia Charlie, che promette di diventare uno degli elementi centrali della nuova avventura a Baywatch.