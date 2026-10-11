Beautiful non va più in onda la Domenica: il motivo potrebbe innervosire i fan storici
Beautiful salta domenica 11 ottobre su Canale 5 per lasciare spazio ad Amici. Scopri quando torna in onda la soap e le anticipazioni sulle prossime puntate.
Per chi ha fatto della domenica pomeriggio un appuntamento fisso con le vicende della famiglia Forrester, è arrivato il momento di rivedere le proprie abitudini. Beautiful non andrà in onda domenica 11 ottobre su Canale 5, lasciando spazio a uno degli eventi televisivi più attesi della stagione autunnale. Un cambio di programmazione che segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione del palinsesto Mediaset e che porta con sé novità importanti per il pubblico affezionato.
La ragione di questo cambiamento ha un nome ben preciso: Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi torna infatti domenica 11 ottobre alle 14, riprendendosi quello spazio domenicale che tradizionalmente gli appartiene e che negli ultimi mesi aveva accolto anche Beautiful. L'avvio della nuova edizione del programma rappresenta uno dei momenti chiave del calendario televisivo italiano, un rito che si ripete ogni anno e che segna il passaggio dalla programmazione estiva a quella autunnale.
Con l'inizio di Amici 26, Canale 5 riorganizza completamente il suo pomeriggio festivo. La scuola più famosa della televisione italiana riapre le porte per accogliere una nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini, pronti a mettersi alla prova davanti a una giuria rinnovata e agguerrita. Quest'anno le novità non mancano: al banco dei professori di canto siedono Amadeus e Samurai Jay, che affiancano il veterano Rudy Zerbi, mentre per il ballo arriva un volto nuovo come Ambra Angiolini, che si unisce ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.