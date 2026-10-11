Beautiful non va più in onda la Domenica: il motivo potrebbe innervosire i fan storici

Pubblicazione: 11 ottobre alle 13:36

Per chi ha fatto della domenica pomeriggio un appuntamento fisso con le vicende della famiglia Forrester, è arrivato il momento di rivedere le proprie abitudini. Beautiful non andrà in onda domenica 11 ottobre su Canale 5, lasciando spazio a uno degli eventi televisivi più attesi della stagione autunnale. Un cambio di programmazione che segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione del palinsesto Mediaset e che porta con sé novità importanti per il pubblico affezionato.





La soap opera americana che da decenni accompagna gli spettatori italiani nelle loro giornate subisce così una modifica nella sua presenza televisiva, ma niente panico:. Dal lunedì al sabato, infatti, le storie di Ridge, Brooke, Steffy e tutti gli altri protagonisti continueranno a popolare il daytime di Canale 5 negli orari consueti, garantendo la dose quotidiana di intrighi amorosi, segreti familiari e colpi di scena che hanno reso la serie un fenomeno di culto.

La ragione di questo cambiamento ha un nome ben preciso: Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi torna infatti domenica 11 ottobre alle 14, riprendendosi quello spazio domenicale che tradizionalmente gli appartiene e che negli ultimi mesi aveva accolto anche Beautiful. L'avvio della nuova edizione del programma rappresenta uno dei momenti chiave del calendario televisivo italiano, un rito che si ripete ogni anno e che segna il passaggio dalla programmazione estiva a quella autunnale.



Con l'inizio di Amici 26, Canale 5 riorganizza completamente il suo pomeriggio festivo. La scuola più famosa della televisione italiana riapre le porte per accogliere una nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini, pronti a mettersi alla prova davanti a una giuria rinnovata e agguerrita. Quest'anno le novità non mancano: al banco dei professori di canto siedono Amadeus e Samurai Jay, che affiancano il veterano Rudy Zerbi, mentre per il ballo arriva un volto nuovo come Ambra Angiolini, che si unisce ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.





regolarmente dal lunedì al venerdì, mantenendo il suo posto d'onore nell'apertura del daytime pomeridiano. Come accaduto negli anni precedenti, potrebbero verificarsi ulteriori variazioni di palinsesto durante la stagione autunnale, con possibili puntate più lunghe al sabato o brevi sospensioni legate a eventi speciali, ma la presenza della soap nel palinsesto Mediaset resta una certezza.