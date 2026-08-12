Beautiful, quando torna la soap su Canale 5? La data ufficiale delle nuove puntate e le anticipazioni

Pubblicazione: 12 agosto alle 10:12

Dopo la consueta e immancabile pausa estiva, i fan di Beautiful si chiedono quando potranno finalmente assistere ai nuovi e attesissimi episodi inediti. La celebre e longeva soap opera americana di Canale 5 ha infatti inaugurato la sua tradizionale parentesi di vacanza, proponendo in daytime una selezione di repliche che ripercorrono i momenti cruciali andati in onda tra luglio e l'inizio di agosto. Ma la grande attesa sta per finire: le trame inedite sono pronte a stravolgere nuovamente il primo pomeriggio di Mediaset.

Le repliche di Beautiful terranno compagnia al pubblico fino alla seconda metà del mese. Salvo improvvisi cambi di palinsesto da parte della rete, la data da segnare sul calendario per il ritorno delle puntateA partire da questo giorno, gli appassionati delle vicende dei Forrester e dei Logan ritroveranno i propri beniamini esattamente dove li avevano lasciati, ma con sviluppi narrativi ancora più avvincenti e drammatici, pronti ad allinearsi alle clamorose anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti.

I nuovi episodi vedranno esplodere tensioni e conflitti all'interno della Forrester Creations. Al centro della scena ci sarà il legame sentimentale e professionale nato tra Hope e Carter. Questa intesa innescherà la rabbia di Steffy, provata dal calo delle vendite e delusa dall'andamento della linea Hope for the Future. La decisione di Steffy sarà drastica: Hope verrà licenziata in tronco e la sua collezione chiusa definitivamente. Una mossa spietata che scatenerà la reazione furiosa di Carter. Convinto di non essere mai stato valorizzato e rispettato da Steffy e Ridge, l'avvocato metterà in atto un piano diabolico per ribaltare la situazione: farà firmare a sorpresa un documento a Ridge e Steffy trasferendo, a loro insaputa, il controllo dell'intera azienda nelle sue mani.

Beautiful spoiler nuove puntate- Mediasetinfinity

Ottenuto il potere assoluto, Carter reintegrerà immediatamente Hope, mentre Steffy cercherà di resistere dall'interno alleandosi con Daphne Rose per contrastare i due rivali. Non mancheranno i colpi di scena sul fronte sentimentale. La crisi tra Ridge e Brooke spingerà lo stilista a riavvicinarsi a Taylor, con cui arriverà persino a pianificare le nozze. Tuttavia, durante un romantico viaggio a Capri, Ridge renderà palese di non aver mai smesso di amare la Logan, riaprendo il triangolo amoroso più famoso della tv.

Nel frattempo, anchetornerà all'attacco per conquistare il cuore di Brooke. Tra le altre storyline in arrivo,e tenterà un riavvicinamento con Finn, mentre Liam rimarrà vittima di una pericolosa truffa finanziaria che, inaspettatamente, porterà Hope e Steffy a mettere da parte i rancori per sostenerlo. L'appuntamento con i nuovi colpi di scena di Beautiful è dunque fissato per il 24 agosto su Canale 5, per una seconda metà d'estate ricca di suspense e ribaltoni aziendali.