Beautiful, Stephanie Forrester riabbraccia Brooke dopo 12 anni: il video che commuove i fan
Susan Flannery torna sul set di Beautiful a 87 anni dopo 12 anni. L'emozionante abbraccio con Katherine Kelly Lang e il ricordo di Stephanie Forrester.
Ci sono momenti che sanno di nostalgia pura, di ricordi che riaffiorano come onde dopo anni di silenzio. E poi ci sono quelli che ti catapultano indietro di decenni, quando una soap opera americana diventava appuntamento sacro per milioni di italiani, scandendo i pomeriggi tra un caffè e una pausa dal lavoro. Susan Flannery, la leggendaria Stephanie Forrester che ha terrorizzato, affascinato e commosso intere generazioni di spettatori di Beautiful, è tornata sul set della serie martedì 20 ottobre 2026, a dodici anni esatti dal suo addio alle scene.
Ad accogliere Susan Flannery c'erano diversi volti noti della serie: Katherine Kelly Lang, l'eterna Brooke Logan, Jacqueline MacInnes Wood che interpreta Steffy Forrester, Jennifer Gareis nel ruolo di Donna Logan e Alley Mills, la Pam Douglas che tutti ricordano. E poi c'era Bradley Bell, produttore esecutivo e sceneggiatore, custode di una macchina narrativa che dal 1987 continua a macinare episodi e colpi di scena.
L'immagine che ha fatto il giro del web, però, è stata una sola: l'abbraccio tra Susan Flannery e Katherine Kelly Lang. Un momento che ha il sapore di una riconciliazione che va ben oltre la finzione televisiva. Perché Stephanie e Brooke, nella soap, sono state tutto fuorché amiche. Rivali spietate, nemiche giurate, protagoniste di scontri verbali memorabili che sono diventati iconici, tanto da generare negli anni una valanga infinita di meme e citazioni cult entrate nel linguaggio quotidiano degli appassionati. Vederle insieme, sorridenti e complici, ha un che di straniante, come se due universi paralleli si fossero finalmente incontrati.
Insieme a Susan Flannery è tornato anche Ian Buchanan, che i fan della soap ricordano come il dottor James Warwick, presente nella serie dal 1993 con apparizioni ricorrenti fino al 2017. I due attori, legati anche da un'amicizia profonda nella vita privata, hanno condiviso questo momento di ritorno agli studi, incontrando ex colleghi e nuove leve che probabilmente conoscevano la leggenda di Stephanie solo attraverso i racconti dei veterani.
La visita di Susan Flannery rappresenta quindi molto più di un semplice saluto nostalgico. È il riconoscimento di un legame profondo tra un'attrice e il personaggio che l'ha resa celebre in tutto il mondo, tra un'interprete e una famiglia professionale che ha condiviso con lei migliaia di ore di set, copioni, pause caffè e momenti di vita vera dietro le quinte. È la conferma che alcune storie, alcune interpretazioni, lasciano un'impronta indelebile non solo nel pubblico ma anche in chi le ha create.