Beautiful, Stephanie Forrester riabbraccia Brooke dopo 12 anni: il video che commuove i fan

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:39

Ci sono momenti che sanno di nostalgia pura, di ricordi che riaffiorano come onde dopo anni di silenzio. E poi ci sono quelli che ti catapultano indietro di decenni, quando una soap opera americana diventava appuntamento sacro per milioni di italiani, scandendo i pomeriggi tra un caffè e una pausa dal lavoro. Susan Flannery, la leggendaria Stephanie Forrester che ha terrorizzato, affascinato e commosso intere generazioni di spettatori di Beautiful, è tornata sul set della serie martedì 20 ottobre 2026, a dodici anni esatti dal suo addio alle scene.





degli studi di produzione, questa volta quelli nuovi di Sunset Las Palmas a Hollywood, dove Beautiful si è trasferita nell'agosto 2025 abbandonando la storica sede di CBS Television City., sia chiaro:, spirando pacificamente a Big Bear tra le braccia della sua eterna nemesi diventata amica, Brooke Logan. Ma: la possibilità di: Katherine Kelly Lang, l'eterna Brooke Logan, Jacqueline MacInnes Wood che interpreta Steffy Forrester, Jennifer Gareis nel ruolo di Donna Logan e Alley Mills, la Pam Douglas che tutti ricordano. E poi c'era Bradley Bell, produttore esecutivo e sceneggiatore, custode di una macchina narrativa che dal 1987 continua a macinare episodi e colpi di scena.

L'immagine che ha fatto il giro del web, però, è stata una sola: l'abbraccio tra Susan Flannery e Katherine Kelly Lang. Un momento che ha il sapore di una riconciliazione che va ben oltre la finzione televisiva. Perché Stephanie e Brooke, nella soap, sono state tutto fuorché amiche. Rivali spietate, nemiche giurate, protagoniste di scontri verbali memorabili che sono diventati iconici, tanto da generare negli anni una valanga infinita di meme e citazioni cult entrate nel linguaggio quotidiano degli appassionati. Vederle insieme, sorridenti e complici, ha un che di straniante, come se due universi paralleli si fossero finalmente incontrati.





L’interprete di Stephanie Forrester (Susan Flannery) ha 87 anni ed è in pensione da un po’. Oggi è tornata sul set di Beautiful https://t.co/ME2sPH0mQS — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 20, 2026

, venticinque anni di un personaggio cresciuto insieme alla serie stessa, diventandone uno dei pilastri portanti. La matriarca della famiglia Forrester, con il suo carattere indomabile, le sue fragilità nascoste sotto l'armatura del tailleur impeccabile, la sua battaglia infinita con Brooke per il cuore di Ridge., che i fan della soap ricordano come il dottor James Warwick, presente nella serie dal 1993 con apparizioni ricorrenti fino al 2017. I due attori, legati anche da un'amicizia profonda nella vita privata,, incontrando ex colleghi e nuove leve che probabilmente conoscevano la leggenda di Stephanie solo attraverso i racconti dei veterani.

La visita di Susan Flannery rappresenta quindi molto più di un semplice saluto nostalgico. È il riconoscimento di un legame profondo tra un'attrice e il personaggio che l'ha resa celebre in tutto il mondo, tra un'interprete e una famiglia professionale che ha condiviso con lei migliaia di ore di set, copioni, pause caffè e momenti di vita vera dietro le quinte. È la conferma che alcune storie, alcune interpretazioni, lasciano un'impronta indelebile non solo nel pubblico ma anche in chi le ha create.





hollywoodiani, con. Volti nuovi si alternano ai veterani, le trame si evolvono seguendo i cambiamenti della società, ma l'essenza rimane quella di sempre: storie di famiglie complicate, amori impossibili, segreti che esplodono nel momento meno opportuno, rivalità che attraversano generazioni.