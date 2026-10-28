Beautiful, torna Stephanie Forrester: Susan Flannery visita il set e svela la sua vita oggi lontano dalla tv
Beautiful, il ritorno di una delle sue protagoniste più amate riaccende la nostalgia dei fan: Susan Flannery torna a visitare il set dopo anni lontana dalla soap. Che cosa è cambiato nella sua vita e perché Stephanie Forrester resta ancora indimenticabile?
Per i fan di Beautiful, il nome di Stephanie Forrester evoca alcuni dei momenti più intensi della storia della soap americana. Matriarca inflessibile, donna dalle decisioni spietate e protagonista di uno dei conflitti più longevi della serie, Stephanie ha lasciato un vuoto difficile da colmare quando Susan Flannery ha detto addio al personaggio nel 2012. Oggi, a distanza di anni da quella svolta, l'attrice è tornata a fare visita al set, regalando ai nostalgici l'occasione di ricordare una stagione irripetibile della soap.
Il rapporto tra le due donne è stato uno degli ingredienti più iconici della serie. Da una parte Stephanie, legata alla famiglia Forrester e determinata a difenderne il nome; dall'altra Brooke, figura centrale di una lunga successione di amori, matrimoni e fratture familiari. Il loro antagonismo ha attraversato numerose stagioni, alternando momenti di autentica ostilità a svolte capaci di sorprendere persino gli spettatori più fedeli. La visita di Flannery offre così l'occasione per riscoprire un personaggio che continua a vivere nei ricordi degli appassionati. Nonostante l'uscita di scena risalga al 2012, Stephanie resta una presenza simbolica nell'universo narrativo della soap. L'addio di Susan Flannery non è stato improvviso né dettato da un semplice desiderio di cambiare ruolo. Dopo circa un quarto di secolo trascorso nei panni di Stephanie, l'attrice aveva maturato la convinzione che fosse arrivato il momento di voltare pagina.
Il lavoro sul set richiedeva energie considerevoli e comportava trasferte frequenti tra Santa Barbara e Los Angeles. A questo si aggiungevano le permanenze in albergo, lontana dalla propria quotidianità e dagli affetti. Con il passare degli anni, una routine tanto impegnativa aveva perso parte del suo fascino. C'era anche una questione professionale: Flannery, interprete esperta e attenta alla qualità del proprio lavoro, si era trovata a fare i conti con i tempi serrati tipici della produzione di una soap opera. Le riprese devono procedere rapidamente e gli spazi per ripetere una scena o approfondire ogni sfumatura interpretativa possono essere limitati. Per un'attrice abituata a dedicare grande attenzione ai personaggi, questi vincoli avevano contribuito a ridurre la soddisfazione legata al lavoro.
Il passaggio più significativo riguarda proprio Brooke. Dopo anni di scontri, incomprensioni e rancori, Stephanie sceglie di trascorrere con lei gli ultimi istanti in uno chalet a Big Bear. Le due donne riescono finalmente a mettere da parte l'ostilità e a perdonarsi. È tra le braccia della sua storica rivale che la matriarca si congeda dal pubblico.