Beautiful, torna Stephanie Forrester: Susan Flannery visita il set e svela la sua vita oggi lontano dalla tv

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:10

Per i fan di Beautiful, il nome di Stephanie Forrester evoca alcuni dei momenti più intensi della storia della soap americana. Matriarca inflessibile, donna dalle decisioni spietate e protagonista di uno dei conflitti più longevi della serie, Stephanie ha lasciato un vuoto difficile da colmare quando Susan Flannery ha detto addio al personaggio nel 2012. Oggi, a distanza di anni da quella svolta, l'attrice è tornata a fare visita al set, regalando ai nostalgici l'occasione di ricordare una stagione irripetibile della soap.

Il ritorno, però, va interpretato per quello che è:Flannery, che ha compiuto 87 anni nel luglio 2026, ha scelto da tempo una vita lontana dagli impegni quotidiani della televisione. E non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare alla serenità conquistata dopo decenni trascorsi davanti alle telecamere. La presenza dell'attrice negli ambienti che per tanti anni sono stati la sua seconda casa riporta inevitabilmente alla memoria Stephanie, personaggio che ha contribuito a definire l'identità di Beautiful. La sua interpretazione ha accompagnato il pubblico attraverso intrighi familiari, rivalità sentimentali e scontri memorabili, soprattutto quelli con, interpretata da

Il rapporto tra le due donne è stato uno degli ingredienti più iconici della serie. Da una parte Stephanie, legata alla famiglia Forrester e determinata a difenderne il nome; dall'altra Brooke, figura centrale di una lunga successione di amori, matrimoni e fratture familiari. Il loro antagonismo ha attraversato numerose stagioni, alternando momenti di autentica ostilità a svolte capaci di sorprendere persino gli spettatori più fedeli. La visita di Flannery offre così l'occasione per riscoprire un personaggio che continua a vivere nei ricordi degli appassionati. Nonostante l'uscita di scena risalga al 2012, Stephanie resta una presenza simbolica nell'universo narrativo della soap. L'addio di Susan Flannery non è stato improvviso né dettato da un semplice desiderio di cambiare ruolo. Dopo circa un quarto di secolo trascorso nei panni di Stephanie, l'attrice aveva maturato la convinzione che fosse arrivato il momento di voltare pagina.

Il lavoro sul set richiedeva energie considerevoli e comportava trasferte frequenti tra Santa Barbara e Los Angeles. A questo si aggiungevano le permanenze in albergo, lontana dalla propria quotidianità e dagli affetti. Con il passare degli anni, una routine tanto impegnativa aveva perso parte del suo fascino. C'era anche una questione professionale: Flannery, interprete esperta e attenta alla qualità del proprio lavoro, si era trovata a fare i conti con i tempi serrati tipici della produzione di una soap opera. Le riprese devono procedere rapidamente e gli spazi per ripetere una scena o approfondire ogni sfumatura interpretativa possono essere limitati. Per un'attrice abituata a dedicare grande attenzione ai personaggi, questi vincoli avevano contribuito a ridurre la soddisfazione legata al lavoro.

La pensione, quindi, non è stata una rinuncia dolorosa, ma una scelta consapevole. Di fronte alle domande di chi si preoccupava di come avrebbe trascorso le giornate senza recitare, Flannery ha reagito con ironia e fermezza, facendo capire di non aver bisogno di giustificare la propria decisione. Prima di lasciare definitivamente la soap, Susan Flannery aveva un desiderio preciso: non voleva che Stephanie trascorresse gli ultimi momenti della propria vita in un letto d'ospedale, circondata dai familiari che si alternavano per salutarla. La conclusione scelta dagli autori. Stephanie muore a causa di un tumore ai polmoni, ma prima di andarsene organizzaConsapevole della gravità della situazione, desidera salutare la famiglia e affrontare la fine senza rinunciare alla propria dignità.

Il passaggio più significativo riguarda proprio Brooke. Dopo anni di scontri, incomprensioni e rancori, Stephanie sceglie di trascorrere con lei gli ultimi istanti in uno chalet a Big Bear. Le due donne riescono finalmente a mettere da parte l'ostilità e a perdonarsi. È tra le braccia della sua storica rivale che la matriarca si congeda dal pubblico.