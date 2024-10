Beetlejuice Beetlejuice, Micheal Keaton sapeva che il film sarebbe stato un successo: "L'ho sempre saputo"

Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, presentato in anteprima al Festival di Venezia, è stato un successo di critica, ma soprattutto commerciale. Il film infatti ha guadagnato più di 400 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Michael Keaton, intervistato in merito al successo della pellicola, si è detto contento, ma non sorpreso:

Sapevo che sarebbe andato bene. Non avrei mai immaginato che sarebbe andato così bene. Ma per anni non ho mai capito, da un punto di vista freddo e calcolatore del business, perché non avessero mai dato il via libera a un film che ho sempre voluto fare. Poi ci sono stati anni in cui non ci pensavo affatto, o dicevo: “Sì, penso che abbiamo perso l'occasione, quindi non preoccupiamoci più". Ma l’ho sempre saputo.