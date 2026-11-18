Pubblicazione: 18 novembre alle 12:28

Un momento carico di emozione ha sorpreso i telespettatori pomeridiani di Rai2. Durante la puntata di martedì 17 novembre 2026 di BellaMa’, il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è arrivato un messaggio inatteso da parte di Sabrina Colle, storica compagna di Vittorio Sgarbi. Un gesto pubblico che arriva proprio all’indomani delle forti polemiche mediatiche che avevano travolto la trasmissione. Nel corso della diretta pomeridiana, Pierluigi Diaco ha condiviso con il pubblico il testo ricevuto dalla compagna del celebre critico d'arte e storico dell'arte: "Bello vederti rasserenato in televisione".

Parole brevi ma estremamente significative, pronunciate in un momento delicato, con cui Sabrina Colle ha voluto manifestare la propria vicinanza umana e professionale al giornalista. Il messaggio ha subito catturato l’attenzione dello studio e del pubblico da casa, segnando un netto cambio di atmosfera rispetto alle tensioni degli ultimi giorni. Visibilmente colpito dal gestodi Sabrina Colle, decidendo di rispondere pubblicamente e a cuore aperto davanti alle telecamere di Rai2.

"Mando a Vittorio, che è un mio caro amico, e a Sabrina Colle, che è una donna molto speciale, un abbraccio da parte mia", ha dichiarato il conduttore, ribadendo il legame profondo e di lunga data che lo unisce al critico d'arte e alla sua compagna. Un intervento sentito, lontano dai toni polemici, con cui Diaco ha scelto la via dell'affetto e della discrezione. Per comprendere appieno il peso di questo scambio avvenuto in diretta televisiva, bisogna fare un passo indietro di poche ore.

Nei giorni precedenti, infatti, il programma di Rai2 era finito al centro del dibattito mediatico in seguito a un'indiscrezione rilanciata da Dagospia. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino, la redazione di BellaMa’ avrebbe registrato una puntata speciale dedicata alla scomparsa di Vittorio Sgarbi mentre quest'ultimo era ancora in vita, seppur attraversando una fase caratterizzata da condizioni di salute molto gravi. La notizia aveva rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni, retroscena e critiche sull'opportunità televisiva di una simile scelta editoriale.