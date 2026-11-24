BellaMà riparte dopo i video e i fuori onda: Diaco stravolge la puntata su Rai 2 tra commozione e silenzi
Pierluigi Diaco torna a BellaMà su Rai 2 dopo i video di Selvaggia Lucarelli e i fuori onda: scaletta stravolta, disturbi alimentari, depressione e il nodo servizio pubblico.
Pierluigi Diaco torna in diretta al timone di BellaMà su Rai 2 nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, in una delle fasi più delicate della sua carriera televisiva. All'esterno restano aperte le tensioni legate all'audit interno Rai, al procedimento Agcom e ai video diffusi da Selvaggia Lucarelli insieme ai fuori onda circolati nei giorni scorsi. Nello studio, però, il conduttore sceglie di andare avanti senza commentare il caso mediatico e definisce l'appuntamento "la puntata più importante da quando è iniziato BellaMà".
Subito dopo, Diaco affronta in prima persona il tema della depressione, richiamando il dolore per la scomparsa della madre e la fatica legata ad alcune esperienze televisive passate. Un passaggio intimo che affianca il vissuto personale a quello degli ospiti, spostando l'attenzione dal perimetro delle critiche al piano emotivo. Nel corso del pomeriggio torna con insistenza l'espressione servizio pubblico, scandita più volte durante i vari blocchi.
Un richiamo che cade proprio mentre l'Agcom ha avviato un procedimento sulla Rai per gli obblighi di servizio pubblico legati a una precedente puntata con Alberto Ravagnani, e mentre in azienda si valutano i possibili sviluppi sul futuro del programma. Diaco guarda anche avanti, rilanciando l'idea di uno spazio fisso a partire da lunedì 4 gennaio sui disturbi alimentari e sul disagio giovanile. Sul fronte delle polemiche, dei video e dei fuori onda, invece, non arriva alcuna replica diretta: privo di canali social personali, il conduttore affida esclusivamente alla diretta di Rai 2 il tentativo di ridefinire la propria immagine in attesa delle decisioni dei vertici.