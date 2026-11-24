Pubblicazione: 24 novembre alle 11:45

Pierluigi Diaco torna in diretta al timone di BellaMà su Rai 2 nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, in una delle fasi più delicate della sua carriera televisiva. All'esterno restano aperte le tensioni legate all'audit interno Rai, al procedimento Agcom e ai video diffusi da Selvaggia Lucarelli insieme ai fuori onda circolati nei giorni scorsi. Nello studio, però, il conduttore sceglie di andare avanti senza commentare il caso mediatico e definisce l'appuntamento "la puntata più importante da quando è iniziato BellaMà".

Il cuore del pomeriggio ruota attorno ai. L'ascolto della testimonianza di una giovane ospite, segnata da difficoltà e commozione, porta Diaco ad abbracciarla in studio e ad annunciare in diretta che la scaletta prevista non conta più, concentrando il resto della trasmissione su quel tema. Una scelta che mette al centro storie sensibili e raccoglie continui applausi in studio, mentre fuori prosegue il confronto sulle polemiche sollevate nelle ultime settimane. Nel corso della puntata il conduttoree gli autori, mostrando un fronte compatto proprio mentre le cronache raccontano un clima dibattuto attorno al programma e alle diverse voci interne.

Subito dopo, Diaco affronta in prima persona il tema della depressione, richiamando il dolore per la scomparsa della madre e la fatica legata ad alcune esperienze televisive passate. Un passaggio intimo che affianca il vissuto personale a quello degli ospiti, spostando l'attenzione dal perimetro delle critiche al piano emotivo. Nel corso del pomeriggio torna con insistenza l'espressione servizio pubblico, scandita più volte durante i vari blocchi.

Un richiamo che cade proprio mentre l'Agcom ha avviato un procedimento sulla Rai per gli obblighi di servizio pubblico legati a una precedente puntata con Alberto Ravagnani, e mentre in azienda si valutano i possibili sviluppi sul futuro del programma. Diaco guarda anche avanti, rilanciando l'idea di uno spazio fisso a partire da lunedì 4 gennaio sui disturbi alimentari e sul disagio giovanile. Sul fronte delle polemiche, dei video e dei fuori onda, invece, non arriva alcuna replica diretta: privo di canali social personali, il conduttore affida esclusivamente alla diretta di Rai 2 il tentativo di ridefinire la propria immagine in attesa delle decisioni dei vertici.