Belve, cosa vedremo nella puntata del 28 aprile: Da Vinci, Santarelli e Romina Power tra confessioni e polemiche

Pubblicazione: 28 aprile alle 08:30

Questa sera, Martedì 28 aprile torna in prima serata su Rai2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, che con le sue domande dirette e taglienti porta gli ospiti a scoprirsi tra confessioni intime e momenti di forte impatto emotivo. Protagonisti della nuova puntata saranno Sal Da Vinci, Romina Power ed Elena Santarelli.

arriva al cospetto di Fagnani forte di un successo clamoroso dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, brano diventato ben presto un tormentone, anche internazionale. Nato a New York da una famiglia di artisti, Da Vinci non ha mai fatto mistero di aver vissuto anni difficili prima del grande successo; una gavetta molto lunga, segnata anche da drammi personali molto forti, come la malattia del figlio, che alla luce di questo momento d'oro stanno assumendo un significato ancora più forte.nata dalleche lo aveva additato di aver cantato una canzone "adatta come colonna sonora di un matrimonio da camorra".

Da Vinci ha sempre glissato sull'argomento, invitando anche i fan a non rispondere a certe provocazioni, ma a domanda precisa di Fagnani ha detto piccato: "Ma perché, ci sono delle canzoni… un repertorio della camorra?". Poi, l'attenzione si è spostata su un altro passaggio dell'articolo di Cazzullo su Corriere della Sera, in cui l'autore suggeriva che brani simili in passato "avevano il buon gusto di arrivare secondi": "È come offendere, è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato. Si entra nella sfera della mancanza di rispetto", ha concluso.

Seconda ospite di Belve, Romina Power, aprirà il suo cuore su molti aspetti che hanno segnato la sua vita, primo fra tutti la sparizione nel 1994 della figlia Ylenia Carrisi, avuta da Al Bano, a lungo partner nella vita e sul palcoscenico; un caso ancora avvolto dal mistero che rappresenta una ferita aperta per la cantante e che in qualche modo ha portato alla separazione dall'allora marito:

"Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano".

Attrice ed ex velina,, ha visto la sua vita completamente stravolta negli ultimi anni, questo per la malattia del figlio Giacomo, avuto dal marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, colpito da un tumore al cervello quando era ancora bambino. Il ragazzo ora sta bene, ma l'esperienza ha lasciato un segno profondo in Santarelli, che negli scorsi anni è stata anche presa di mira da una stalker, che faceva parte della sua cerchia personale.

La puntata precedente di Belve del 21 aprile, con Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva, ha registrato un ottimo risultato in termini di ascolti, con 1.761.000 spettatori pari all'11,4 per cento di share. L'appuntamento è fissato per questa sera, martedì 28 aprile in prima serata, alle 21:20, su Rai2. La puntata sarà disponibile su RaiPlay e Disney+.