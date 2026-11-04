Belve, da Gemma Galgani a Francesca Manzini: svelati i primi ospiti della nuova edizione

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:08

Il countdown è ufficialmente partito. Il talk show cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani si appresta a tornare sul piccolo schermo con una nuova e attesissima stagione, pronta a regalare al pubblico interviste graffianti, confessioni inedite e momenti destinati a far discutere. Come da tradizione, il segreto intorno al cast è blindatissimo, ma le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore delineano un parterre di ospiti a dir poco scoppiettante.

Tra i nomi caldi che circolano con insistenza e che avrebbero già sostenuto o chiuso le registrazioni figurano due donne molto amate e chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano:. La presenza della celebre dama del trono over di Uomini e Donne rappresenta senza dubbio uno dei colpi più intriganti della stagione. Il nome di Gemma evoca immediatamente il recente precedente televisivo

Le dichiarazioni al vetriolo e le successive repliche nello studio di Maria De Filippi avevano tenuto banco per settimane: adesso, l'idea di vedere la Galgani a tu per tu con la conduttrice di Belve stuzzica la curiosità dei fan, pronti a scoprire retroscena inediti e repliche senza filtri. Accanto a lei, spazio alla simpatia e all'imitazione tagliente di Francesca Manzini, pronta a mettersi a nudo tra ironia e confessioni intime, e a Elisabetta Gregoraci, data anch'ella vicinissima alla trasmissione.

Le anticipazioni non si fermano qui. Le voci di corridoio parlano di contatti avanzatissimi e trattative in corso per portare sulla celebre seggiovia di Rai 2 grandi icone dello sport italiano. Tra i nomi spuntano quello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e, soprattutto, quello di Francesco Totti. L'accordo con l'ex capitano della Roma sarebbe a un passo, alimentando l'entusiasmo degli appassionati di televisione e cronaca rosa.

L'appuntamentoNon resta che attendere la comunicazione ufficiale dei palinsesti Rai per scoprire tutte le date e la composizione definitiva delle puntate che terranno incollati i telespettatori in prima serata.