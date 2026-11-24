Pubblicazione: 24 novembre alle 12:24

L’attesa per il pubblico della televisione italiana è finita: stasera, martedì 24 novembre, prende ufficialmente il via l’ottava stagione di Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è fissato in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.25, per una serata inaugurale che promette ascolti record e dichiarazioni destinate a far discutere per giorni. Per aprire nel migliore dei modi questo nuovo ciclo di appuntamenti, la padrona di casa ha scelto un tris di protagonisti provenienti da mondi completamente diversi tra loro, accomunati però da una forte esposizione mediatica.

Sullo sgabello più temuto della televisioneL'ex capitano della Roma è pronto a rispondere alle domande taglienti della conduttrice senza filtri, ripercorrendo i momenti chiave della sua carriera calcistica ma anche gli aspetti più chiacchierati della sua vita privata e sentimentale, tra retroscena inediti e verità personali. Accanto al "Pupone", la puntata d'esordio vedrà protagonista il grandeUno degli attori più apprezzati e premiati del nostro panorama si racconterà a cuore aperto, svelando il lato più intimo dietro i suoi celebri ruoli sul grande schermo e affrontando i temi legati al mestiere d'attore.

A completare il cast della serata sarà Gemma Galgani, volto storico e iconico di Uomini e Donne. La dama torinese porterà in studio la sua proverbiale sensibilità e la sua lunga esperienza televisiva, confrontandosi con lo stile diretto e incalzante della giornalista romana. Oltre alle interviste faccia a faccia con i grandi nomi dello spettacolo, dello sport e dell'attualità, l’ottava stagione di Belve introduce anche una interessante novità nella formula narrativa. Tornano infatti i celebri provini, che quest'anno cambiano veste e nome diventando ufficialmente le "Belve in prova".

In questo spazio rinnovato, persone comuni avranno l'opportunità di sedersi sullo stesso sgabello dei vip per sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani, portando in prima serata storie quotidiane, ironia e punti di vista inaspettati. Non mancherà, infine, uno degli elementi che nel corso degli anni ha contribuito a rendere il format un vero fenomeno social e televisivo: la sigla di chiusura con i fuori onda. Anche in questa edizione, i titoli di coda saranno accompagnati dai momenti più divertenti, spontanei e imprevisti catturati dietro le quinte o durante le pause delle registrazioni, diventati ormai un appuntamento imperdibile per gli spettatori fino all'ultimo secondo di messa in onda.

La prima puntata dell'ottava stagione diCome di consueto, la trasmissione sarà visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay, permettendo a tutti di recuperare le interviste integrali e i momenti migliori della serata.