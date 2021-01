aggiunge un altro progetto alla lista sempre crescente di impegni professionali. L’attore e regista con la sua casa di produzione Pearl Street Films porterà al cinema la serie di libriper la Disney.

Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritti da Shannon Messenger che Affleck che adatterà con Kate Gritmon, mentre Madison Ainley figurerà come produttrice esecutiva.

La serie di Keeper of the Lost Cities si concentra su una ragazza telepatica di 12 anni chiamata Sophie, impegnata a cercare risposte sulle sue abilità segrete. Molto presto scopre che non è davvero umana, ma proviene da un altro pianeta che esiste parallelamente al nostro.

Lo scorso agosto l’attore ha scelto il suo prossimo film da regista: si tratta di The Big Goodbye, adattamento di The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, scritto da Sam Wasson.

Affleck si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di dirigere la pellicola per la Paramount Pictures, oltre che di produrla insieme a Lorne Michaels, che per primo si era aggiudicato i diritti del libro.

La storia ruota intorno alla realizzazione di Chinatown, considerato uno dei più grandi film americani di tutti i tempi, realizzato in un’epoca nella quale gli autori lasciavano un’impronta molto chiara sull’industria cinematografica.

Live by Night, mentre nel 2012 ha vinto l’Oscar come miglior film per Argo. Ricordiamo che Affleck ha diretto, nel 2016,, mentre nel 2012 ha vinto l’Oscar come miglior film per Di recente ha girato The Last Duel , il nuovo film di Ridley Scott.

Fonte