Sono passati quattro anni da quando abbiamo appreso che, regista di 10 Cloverfield Lane , era stato scelto dalla Lionsgate per dirigere un nuovo film incentrato sul maestro illusionista

Tanti anni fa al progetto era legato Johnny Depp, ma intanto della proverbiale acqua sotto i ponti ne è passata, e così dall’Hollywood Reporter scopriamo quale sarebbe il suo “erede”. Si tratta, a quanto pare, di Ben Affleck, che dovrebbe essere il protagonista del nuovo film ora passato alla Disney con Jerry Bruckheimer alla produzione.

Il progetto, basato su una sceneggiatura di Noah Oppenheim (Jackie), è tratto dal libro “Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero” scritto da William Kalush e Larry Sloman, un’opera in cui Houdini non è raffigurato solo come un maestro illusionista, ma anche come avventuriero ed investigatore dell’occulto.

A produrre il lungometraggio, nelle fasi iniziali di sviluppo, anche Frank Marshall e Bruce Cohen (American Beauty), anche se non è chiaro se siano ancora coinvolti. Altrettanto incerto è quando il progetto entrerà in produzione visto che Trachtenberg sarà già impegnato con un nuovo Predator per i 20th Century Studios. Si tratterà del quinto capitolo del franchise e sarà scritto da Patrick Aison, che ha lavorato come produttore e sceneggiatore a serie come Kingdom, Jack Ryane Treadstone.

