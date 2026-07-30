Ben Affleck vince un milione di dollari a Chi vuol essere milionario grazie a un indizio sui tacchini

Pubblicazione: 30 luglio alle 13:59

Ben Affleck ha conquistato il premio massimo di "Who Wants to Be a Millionaire", portando a casa un milione di dollari per beneficenza in un episodio che è andato in onda su ABC il 29 luglio 2026. La vittoria arriva quasi esattamente un anno dopo che il suo storico amico e collega Matt Damon aveva compiuto la stessa impresa nello stesso programma, creando una curiosa simmetria tra i due protagonisti di "Good Will Hunting". L'attore non era solo nel suo percorso verso la vittoria. Al suo fianco c'era Jamie Ding, campionessa di "Jeopardy", che ha fornito un supporto fondamentale durante le domande più complicate.

Questa formula vincente, che abbina celebrità a esperti di quiz show, si è rivelata ancora una volta efficace: lo stesso Damon aveva infatti beneficiato dell'aiuto di Ken Jennings, attuale conduttore di "Jeopardy" e leggenda del programma. Il denaro vinto da Affleck e Ding sarà, la prima organizzazione statunitense dedicata al sostegno delle popolazioni della regione africana orientale del Congo. Si tratta di una causa che sta particolarmente a cuore all'attore, impegnato da anni in attività filantropiche. La domanda finale che separava i concorrenti dal milione di dollari aveva un tema decisamente insolito:

Le opzioni erano: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, oppure Spaghetti & Meatball. Una questione che mescolava cultura pop americana e tradizioni presidenziali in modo del tutto imprevedibile. Non conoscendo la risposta con certezza, Affleck e Ding hanno dovuto affidarsi agli aiuti disponibili. Il primo lifeline utilizzato è stato quello di chiedere consiglio al conduttore Jimmy Kimmel, che ha ammesso candidamente di non essere sicuro al cento per cento, ma ha proposto "Spaghetti & Meatball" come risposta più probabile. La tensione in studio era palpabile.

Ben Affleck Wins $1 Million Prize on 'Who Wants to Be a Millionaire,' One Year After Matt Damon Did the Samehttps://t.co/6g2hR76Umx — Variety (@Variety) July 30, 2026





Per sicurezza, i due concorrenti hanno sfruttato un altro aiuto, telefonando a un amico: Stephen Morrison, partner di lunga data di Ding nelle competizioni di trivia. Tuttavia, nemmeno Morrison conosceva la risposta e ha preferito non azzardare un'ipotesi, lasciando la decisione finale nelle mani di Affleck e Ding. A quel punto, con un milione di dollari per beneficenza in bilico, Affleck ha preso una decisione coraggiosa. "Scommetterei su Jimmy", ha dichiarato con determinazione. "Andrei per questa." Ding ha quindi confermato la risposta "Spaghetti & Meatball", mentre Kimmel confessava: "Ho un tale mal di stomaco in questo momento."



Dopo un lungo momento di suspense che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti in studio, il programma ha rivelato che Spaghetti & Meatball era effettivamente la risposta corretta. I coriandoli sono piovuti dal soffitto mentre Affleck e Ding saltavano di gioia, abbracciandosi con espressioni di genuino shock dipinte sui volti. Questa vittoria inserisce Affleck e Ding nella ristretta élite dei vincitori del milione durante la gestione di Jimmy Kimmel come conduttore, iniziata nell'aprile 2020. Sono il quinto duo a conquistare il premio massimo nella nuova versione dello show. Prima di loro ci erano riusciti lo chef David Chang nel novembre 2020, i fratelli Ike e Alan Barinholtz nell'agosto 2024, Matt Damon e Ken Jennings nel luglio 2025, e Oscar Nuñez e Kate Flannery, star di "The Office", nel settembre 2025.

