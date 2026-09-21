Ben Affleck voleva Jennifer Garner come sua moglie in Animals, poi qualcosa ha fatto cambiare i piani

Pubblicazione: 21 settembre alle 09:00

Ben Affleck e Jennifer Garner avrebbero potuto ritrovarsi sullo stesso set a più di vent'anni da Daredevil. E non per un semplice cameo: in Animals, il nuovo thriller diretto da Affleck, i due avrebbero dovuto interpretare addirittura marito e moglie. Il progetto, però, inizialmente era molto diverso e un improvviso cambio di protagonista ha finito per rendere quel ricongiungimento decisamente più complicato. A raccontare il curioso retroscena è stato lo stesso Affleck. Animals era stato pensato inizialmente con Matt Damon nel ruolo di Mark Kimball, un candidato a sindaco di Los Angeles la cui vita viene sconvolta dal rapimento del figlio. Per interpretare Abigail, la moglie del protagonista, il regista aveva invece in mente proprio Jennifer Garner.

Una scelta che, almeno sulla carta, aveva perfettamente senso, visto cheriteneva l'ex moglie particolarmente adatta al personaggio e c'era anche una ragione molto più pratica dietro la proposta: lavorare allo stesso film avrebbe permesso ai due di organizzare più facilmente gli impegni e trascorrere più tempo con i loro figli. “Ho pensato: ‘Dio, Jen Garner sarebbe fantastica per questo ruolo’. C'era anche il vantaggio che entrambi avremmo potuto vedere di più i nostri figli, perché facciamo una settimana ciascuno avanti e indietro. Pensavo che avremmo potuto coordinare i nostri programmi”, ha raccontatoa Entertainment Weekly.

Il problema è che Animals ha attraversato una produzione tutt'altro che lineare. Il progetto si è fermato e, quando è stato rimesso in piedi, Matt Damon non era più disponibile: l'attore era impegnato con le riprese di Odissea di Christopher Nolan. Affleck ha quindi deciso di fare qualcosa che inizialmente non aveva previsto, prendendo personalmente il ruolo di Mark Kimball. Ed è qui che la presenza di Jennifer Garner ha assunto improvvisamente un significato completamente diverso. Se fosse rimasta nel cast, infatti, Affleck e Garner si sarebbero ritrovati a interpretare una coppia sposata dopo essere stati realmente marito e moglie. I due si sono sposati nel 2005, si sono separati nel 2015 e hanno finalizzato il divorzio nel 2018, mantenendo negli anni successivi un rapporto legato anche alla gestione dei loro tre figli.

Animals, fonte: Netflix

Affleck ne ha parlato direttamente con Garner e sarebbe stata proprio lei a evidenziare il rischio di portare sullo schermo tutto il peso della loro storia personale. “Ne ho parlato con Jen e lei mi ha detto: ‘Non vogliamo farlo. Ti porti dietro un bagaglio’”, ha ricordato l'attore e regista. Il punto, dunque, non sarebbe stato un problema nei rapporti tra i due. Affleck ha spiegato di essere ancora molto legato a Garner e di voler lavorare nuovamente con lei in futuro. Semplicemente, vederli interpretare marito e moglie avrebbe potuto spostare inevitabilmente l'attenzione dal film alla loro vera relazione, aggiungendo alla storia un sottotesto che Animals non aveva bisogno di avere.

Il ruolo diè così passato a, mentreè rimasto davanti alla macchina da presa oltre che dietro. Una soluzione che ha portato alla versione definitiva del film, nella qualeappaiono inizialmente come una coppia dalla vita quasi perfetta prima che il rapimento del figlio faccia crollare quella facciata.ruota infatti attorno alla disperata corsa dei due genitori per raccogliere il denaro necessario a pagare il riscatto, ma nel tentativo di salvare il figlio,sono costretti a prendere decisioni sempre più difficili e soprattutto a far emergere segreti che potrebbero distruggere il loro matrimonio.

Affleck ha descritto il film anche come una storia su ciò che significa legarsi a un'altra persona e sui compromessi che si nascondono all'interno di un matrimonio. Accanto ad Affleck e Washington troviamo Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez e Ray Fisher. Il film è stato prodotto in collaborazione con Artists Equity, la società fondata dallo stesso Affleck insieme a Matt Damon e Gerry Cardinale. Per Affleck e Garner sarebbe stato comunque un ritorno sullo schermo particolarmente curioso.

I due avevano già lavorato insieme in Pearl Harbor e soprattutto in Daredevil, uscito nel 2003, dove interpretavano Matt Murdock ed Elektra. Questa volta, però, il confine tra finzione e vita privata sarebbe stato decisamente più sottile. E alla fine proprio quel dettaglio ha fatto saltare una reunion che, almeno per qualche tempo, era stata davvero presa in considerazione. Jennifer Garner poteva essere la moglie di Matt Damon in Animals; quando al suo posto è arrivato Ben Affleck, interpretare quella stessa parte avrebbe significato trasformare inevitabilmente il loro passato in una parte non scritta del film. Animals arriverà in alcuni cinema e su Netflix il 9 ottobre 2026.