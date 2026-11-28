Pubblicazione: 28 novembre alle 12:55

Dopo sedici anni di attesa, la famiglia Fotter torna sul grande schermo. E questa volta porta con sé un volto inaspettato: Ariana Grande. L'uscita di Ti presento i Fotter, quinto capitolo del franchise iniziato con Mi presenti i tuoi nel 2000, segna non solo il ritorno di Ben Stiller e Robert De Niro nei loro iconici ruoli, ma introduce anche la popstar globale in un territorio cinematografico completamente nuovo per lei.





, interpretato da Skyler Gisondo, alla riunione di famiglia per celebrare l'ottantesimo compleanno del patriarca Jack Byrnes., dove le dinamiche familiari si trasformano in situazioni sempre più assurde e imbarazzanti.. Frank Scheck di The Hollywood Reporter l'ha definita "la cosa migliore del film, capace di tenere testa ai colleghi più esperti cinematograficamente e di mostrare sia una formidabile durezza che capacità comiche deadpan". Un risultato notevole per chi, pur avendo alle spalle una carriera televisiva nei primi anni 2000, ha costruito la propria fama principalmente attraverso la musica.

Ben Stiller, che condivide numerose scene con Grande mentre il suo personaggio Greg tenta disperatamente di sabotare la proposta di matrimonio del figlio Henry, non si è detto sorpreso dal talento attoriale della collega. Dopo averla vista in Wicked, il film che le è valso una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista, le sue aspettative erano alte. Ma la realtà ha superato ogni previsione.

"Pensavo fosse incredibile in Wicked. Sono stato piacevolmente sorpreso da quanto sia straordinaria come attrice con cui lavorare, e non è che non me lo aspettassi, ma ha davvero superato tutte le mie aspettative in termini di senso del tempo comico, del personaggio e della capacità di interpretare un ruolo come questo. È molto specifico. È stata fantastica da frequentare ed è semplicemente una persona davvero simpatica e divertente con cui stare". - Ben Stiller

"Lei era sul set a guardare tutto il tempo ed è stata incredibilmente generosa, dolce e molto di supporto. Sapevo che se avessi fatto del mio meglio, probabilmente sarebbe stato abbastanza buono per il film. Ma è stato interessante perché ho dovuto farlo molte volte davanti a lei. È stata una giornata interessante". - Ben Stiller

Ma c'è: cantare davanti a una delle voci più potenti del panorama musicale mondiale. In una delle scene chiave del film, Greg cerca di impedire la proposta di Henry esibendosi in una serenata per il suocero Jack, interpretando "All of Me" di John Legend, proprio la canzone che Henry aveva scelto per il momento magico con Olivia.

L'immagine di Ben Stiller che canta ripetutamente davanti ad Ariana Grande, cercando di rendere credibile la performance di un personaggio che vuole deliberatamente rovinare un momento importante, racchiude l'essenza paradossale e autoironica che ha sempre caratterizzato la saga di Ti presento i Fotter. E il fatto che Grande sia rimasta sul set a supportarlo, nonostante potesse tranquillamente ritirarsi in camerino tra un ciak e l'altro, dice molto sulla sua professionalità e sul clima collaborativo del set.



Ti presento i Fotter è ora nelle sale cinematografiche, pronto a conquistare sia i fan storici che una nuova generazione di spettatori attratti dalla presenza di Ariana Grande. Il verdetto del pubblico determinerà non solo il successo commerciale di questo capitolo, ma anche le possibilità di vedere ulteriori sviluppi di una delle commedie familiari più longeve della storia del cinema americano.