Bendati e senza sapere dove andare, il nuovo show di Rai2 è una corsa a ostacoli

Pubblicazione: 11 maggio alle 10:03

Si chiama The Unknown - Fino all'ultimo bivio ed è il reality game che oggi, lunedì 11 maggio 2026, debutta in prima serata su Rai2. Si tratta di un programma che mescola dinamiche da survival, strategia e spirito da road show, con una caratteristica particolare: il fatto che nessun concorrente sappia davvero cosa aspettarsi. Alla conduzione c'è una coppia inedita formata da Elettra Lamborghini - habitué di Rai2 con Boss in incognito e in qualità di voce commentante dell'Eurovision Song Contest - e Gianluca Fubelli, meglio conosciuto dal pubblico come Scintilla, che porta una componente più ironica e leggera all'interno di una gara ricca di tensione.

Elettra Lamborghini a The Unknown - Fino all'ultimo bivio - Ufficio Stampa RAI

Dunque, qual è il cuore di The Unknown - Fino all'ultimo bivio? I dodici concorrenti: partiranno bendati, senza sapere dove si trovano né con chi dovranno affrontare il viaggio. Da quel momento, in una

Nel corso del gioco i concorrenti si trovano più volte davanti a un bivio reale: scegliere l'opzione apparentemente più sicura oppure puntare su quella più rischiosa senza conoscere le conseguenze. Una decisione può aiutarli a raggiungere prima la meta, ottenere vantaggi o semplificare il percorso, ma può anche trasformarsi in un ostacolo inatteso che ribalterà gli equilibri della gara.

I due conduttori di The Unknown - Fino all'ultimo bivio - Ufficio Stampa RAI

Le prove prevedono. Il viaggio attraversa alcuni degli, perla della Costa Viola. Ogni giornata si conclude nella cosiddetta Casa Madre, una sorta di campo base che rappresenta il punto di arrivo della tappa: chi riesce a raggiungerla per primo ottiene vantaggi importanti per la fase successiva della competizione.

La squadra vincente accumula risorse e fa crescere il montepremi finale, che aumenta puntata dopo puntata, mentre quella sconfitta deve rinunciare a uno dei suoi componenti attraverso un meccanismo di eliminazione che verrà deciso nel corso del gioco. Nella parte conclusiva del programma, però, la competizione diventerà individuale, perché ci sarà un unico vincitore.

I team in competizione sono due: nella squadra quella blu troviamo Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; la squadra arancione è invece composta da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo Mc Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

The Unknown – Fino all'ultimo bivio sarà composto da cinque puntate. La prima puntata, andrà in onda stasera, lunedì 11 maggio 2026, dalle 21.20 su Rai2. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.