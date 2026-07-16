Bentornati al Sud, finite le riprese del nuovo film con Bisio e Siani: il ritorno a Castellabate dopo 15 anni

Pubblicazione: 16 luglio alle 14:48

Bentornati al Sud ha terminato ufficialmente le riprese e si prepara alla fase finale prima dell’arrivo nelle sale cinematografiche. Il nuovo capitolo della saga che ha conquistato il pubblico italiano con “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” segna il ritorno della coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, ancora una volta guidata dalla regia di Luca Miniero.

La chiusura del set rappresenta un momento particolarmente significativo perché riporta al centro della storia anche uno dei luoghi più amati dal pubblico:, il borgo campano diventato famoso proprio grazie al primo film del 2010. Per settimane il paese si è trasformato nuovamente in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando il forte legame tra cinema e territorio. Dal mese di giugno fino alla metà di luglio, Castellabate ha accolto troupe, attori e professionisti impegnati nella realizzazione della pellicola. Le telecamere hanno attraversato le vie del centro storico, le piazze e gli angoli più caratteristici del paese, riportando quell’atmosfera mediterranea che aveva contribuito al successo del primo capitolo.

Il ritorno della produzione nel borgo cilentano non è soltanto un omaggio alla storia cinematografica della saga, ma anche un’importante occasione di promozione. Dopo il successo di “Benvenuti al Sud”, infatti, molti spettatori avevano scoperto Castellabate proprio attraverso le immagini del film, trasformandolo in una meta turistica per appassionati di cinema e viaggiatori curiosi. Il set ha richiesto anche alcune modifiche alla quotidianità del paese, con cambiamenti alla viabilità e alcune limitazioni temporanee, affrontate però dalla comunità con grande partecipazione. La presenza della troupe è stata vissuta come un’opportunità per riportare l’attenzione nazionale su un territorio già ricco di fascino e tradizioni.

Alessandro Siani e Claudio Bisio in Benvenuti al Nord - Fonte: Medusa Film

La nuova pellicola riprende lo spirito della saga iniziata nel 2010, tornando a raccontare con ironia il rapporto tra culture, abitudini e mentalità diverse. Al centro della storia ci sono ancora una volta i contrasti tra Nord e Sud Italia, non più però come semplici differenze da mettere in evidenza, ma come occasione per riflettere sui pregiudizi e sulle tante somiglianze che uniscono le persone. La trama ruota nuovamente attorno ai personaggi interpretati da Claudio Bisio e Alessandro Siani, due figure ormai entrate nell’immaginario della commedia italiana contemporanea. Le loro vicende permetteranno di affrontare nuove situazioni comiche, equivoci e momenti di confronto, mantenendo quel tono leggero capace di parlare a un pubblico molto ampio.

Come nei precedenti capitoli,, utilizzando la comicità come strumento per abbattere luoghi comuni e raccontare il valore dell’incontro tra realtà diverse. Accanto ai due protagonisti principali, “Bentornati al Sud” riunisce diversi interpreti già conosciuti dagli spettatori della saga. Nel cast sono infatti presenti, volti che hanno contribuito al successo dei primi film.

È prevista inoltre una partecipazione speciale di Valentina Lodovini, altra presenza particolarmente legata alla storia di “Benvenuti al Sud”. Il ritorno di alcuni protagonisti storici rappresenta uno degli elementi più attesi dai fan, desiderosi di ritrovare quell’equilibrio tra comicità, emozione e rappresentazione del territorio. La sceneggiatura porta la firma degli stessi protagonisti creativi del progetto: Luca Miniero, Alessandro Siani e Claudio Bisio, chiamati a raccogliere l’eredità di una saga che ha lasciato un segno importante nella commedia italiana degli ultimi anni.

Con la fine delle riprese si apre ora il periodo dedicato alla post-produzione, durante il quale verranno completati montaggio, lavorazioni tecniche e tutti gli ultimi dettagli prima dell’uscita ufficiale. L’appuntamento con il pubblico è fissato per il 25 dicembre, quando “Bentornati al Sud” arriverà nelle sale italiane distribuito da Medusa Film. Una data strategica, quella del periodo natalizio, tradizionalmente favorevole alle grandi commedie destinate alle famiglie e agli spettatori alla ricerca di una storia capace di divertire.