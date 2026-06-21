Bentornati al Sud torna dopo 16 anni: il ritorno di Bisio e Siani è ufficiale, e ora c'è anche la data

Pubblicazione: 21 giugno alle 11:30

Sedici anni dopo l'ultimo capitolo, Alberto e Mattia sono pronti a tornare e l'annuncio è arrivato sui social: Bentornati al Sud uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2026, riportando sul grande schermo Claudio Bisio e Alessandro Siani nei ruoli che hanno segnato una delle commedie italiane di maggior successo degli ultimi decenni.

Uscito nel 2010,, trasformandosi rapidamente in un fenomeno di pubblico grazie alla capacità di raccontare, con ironia, gli stereotipi e. Ora la saga è pronta a ripartire, con i due protagonisti nuovamente insieme per un nuovo viaggio che punta a conquistare sia chi è cresciuto con i primi film sia una nuova generazione di spettatori.

La scelta del periodo natalizio appare tutt'altro che casuale, poiché rappresenta il momento dell'anno in cui le famiglie si ritrovano, le generazioni si incontrano davanti allo schermo e la voglia di leggerezza si fa più forte. Esattamente come accadde nel 2010, quando il primo capitolo conquistò il pubblico italiano. Dietro la macchina da presa ritroveremo Luca Miniero, già regista dei primi due capitoli della saga.

Una continuità che garantisce fedeltà allo spirito originale del progetto, quella capacità di mescolare commedia brillante e riflessione sociale senza mai scadere nella caricatura. Il soggetto porta la firma di Alessandro Siani, mentre la sceneggiatura è stata scritta a sei mani da Siani, Bisio e Miniero. Ma cosa è successo in questi sedici anni ad Alberto e Mattia? La trama resta per ora top secret, avvolta in quel velo di mistero che alimenta le speculazioni dei fan.

Il titolo stesso,, suggerisce un ritorno alle origini, ai luoghi che hanno fatto da sfondo alla nascita di un'amicizia improbabile.tornerà a essere uno dei luoghi simbolo del nuovo film, facendo ancora una volta da sfondo allee ai nuovi equivoci che li attendono.

Il cast rappresenta un ulteriore elemento di continuità con la saga: oltre ai protagonisti Bisio e Siani, torneranno volti familiari che hanno contribuito al successo dei primi film: Angela Finocchiaro nei panni della moglie di Alberto, Nunzia Schiano come madre di Mattia, e ancora Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Non mancherà la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, che interpreterà la moglie del personaggio di Siani, aggiungendo un ulteriore tassello a questa commedia corale.

Benvenuti al Sud, fonte: Medusa Film

Il progetto è prodotto da Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Il ritorno della saga arriva dopo due film che hanno lasciato il segno al botteghino italiano. Benvenuti al Sud, remake della commedia francese Giù al Nord, incassò ben 29,9 milioni di euro nel 2010, diventando uno dei più grandi successi della commedia italiana degli ultimi anni.

Due anni dopo, Benvenuti al Nord confermò il fenomeno con oltre 27 milioni di euro, invertendo la prospettiva e portando Mattia a confrontarsi con la realtà del Nord. A quattordici anni dall'ultimo capitolo, il panorama cinematografico è profondamente cambiato e le commedie popolari sono diventate una scommessa sempre più rara. Per questo Bentornati al Sud rappresenta un ritorno importante: non solo per il valore nostalgico dell'operazione, ma anche perché riporta sul grande schermo una delle coppie più amate della commedia italiana.

Dopo sedici anni, Alberto e Mattia sono pronti a tornare sul grande schermo. La trama resta ancora avvolta dal mistero, ma una cosa è certa: il 25 dicembre 2026 il pubblico ritroverà una delle coppie più amate della commedia italiana, chiamata ancora una volta a raccontare il Paese con ironia e leggerezza.