Beppe Vessicchio, un busto in bronzo al Castello di Limatola: l'omaggio di Fabio Balsamo e Domenico Sepe

Pubblicazione: 10 novembre alle 14:20

Un omaggio eterno per celebrare una delle figure più amate e iconiche della musica italiana e televisiva. Il Castello di Limatola, in provincia di Benevento, si prepara a ospitare l'installazione di un busto in bronzo a grandezza naturale interamente dedicato a Beppe Vessicchio. Un progetto dal forte impatto emotivo che unisce il mondo dello spettacolo e dell'alta scultura, fortemente voluto dall'attore Fabio Balsamo, volto noto dei The Jackal, e dallo scultore Domenico Sepe.

La cerimonia di svelamento è fissata per il prossimo 14 novembre, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice della Sala Gotica del castello. L'opera non nascerà come una semplice installazione temporanea, ma troverà una collocazione permanente all'interno della struttura, diventando un punto di riferimentoche vorranno rendere omaggio al compianto compositore e direttore d'orchestra, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del pubblico e dei colleghi.

La scelta del Castello di Limatola non è casuale, ma legata a doppio filo ai ricordi personali e ai momenti di condivisione che legavano Beppe Vessicchio alla famiglia Sgueglia, proprietaria del castello, e allo stesso Fabio Balsamo. Proprio tra queste sale, il maestro amava trascorrere del tempo, parlando di cultura, natura e progetti artistici. Dietro la realizzazione dell'opera c'è un meticoloso lavoro di ricerca espressiva condotto da Domenico Sepe. L'artista ha modellato l'argilla con l'obiettivo di andare oltre la mera riproduzione somatica, catturando la dolcezza profonda dello sguardo di Vessicchio e quel sorriso enigmatico e accennato che lo ha reso celebre.

Un processo creativo condiviso passo dopo passo con Fabio Balsamo, il quale ha sentito la profonda responsabilità di restituire alla collettività l'umanità e la generosità ricevute dal maestro nel corso degli anni. Il bronzo, fuso secondo l'antica tecnica della cera persa, custodisce una forte valenza simbolica: non solo la materia eterna capace di vincere lo scorrere del tempo, ma anche una metafora dello spazio interiore e spirituale dell'uomo.

Sulla targa commemorativa che accompagnerà l'opera sarà incisa una delle frasi più emblematiche pronunciate da Vessicchio: "In un mondo così presenzialista, brillare per assenza è un piacere". Una massima intrisa di quell'autoironia intelligente che continuerà a vivere attraverso l'arte, trasformando il ricordo in una presenza viva e pulsante all'interno del suggestivo scenario campano.