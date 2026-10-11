Biagio Conte, la storia vera del frate laico che lasciò tutto per i poveri e finì persino a Chi l'ha visto?

Pubblicazione: 11 ottobre alle 08:00

Avrebbe potuto vivere senza preoccupazioni economiche, lavorare nell'azienda di famiglia e costruirsi un futuro molto diverso. Invece Biagio Conte scelse di abbandonare tutto, lasciandosi alle spalle le comodità di una famiglia benestante per intraprendere un percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei simboli della solidarietà a Palermo. Una storia fatta di rinunce, pellegrinaggi, proteste e gesti di generosità, raccontata anche attraverso un film dedicato alla sua vita, nella quale trova spazio un episodio piuttosto sorprendente: la sua famiglia arrivò a cercarlo attraverso la trasmissione Chi l'ha visto?.

Conosciuto comee soprannominato da molti il, il missionario laico ha dedicato gran parte della propria esistenza alle persone senza dimora, agli emarginati e a chiunque avesse bisogno di aiuto, ma per comprenderebisogna tornare agli anni della sua giovinezza., in una famiglia di imprenditori edili. Da bambino trascorse alcuni anni in un collegio religioso in Svizzera, prima di rientrare in Sicilia e proseguire gli studi alasciò la scuola e iniziò a lavorare nell'impresa dei genitori, seguendo un percorso che sembrava già tracciato.

Qualcosa, però, cominciò presto a cambiare, visto che Biagio attraversò una profonda crisi interiore e nel 1983 decise di trasferirsi a Firenze. Era alla ricerca di una dimensione diversa, lontana da un'esistenza che non riusciva più a sentire propria. La svolta definitiva arrivò il 5 maggio 1990, quando, a 26 anni, lasciò la casa paterna e si ritirò tra le montagne siciliane, vivendo per un periodo da eremita. Fu un'esperienza segnata dalla solitudine, dalla preghiera e dal contatto con la natura. Successivamente decise di mettersi in cammino verso Assisi, affrontando a piedi un lungo pellegrinaggio sulle tracce di San Francesco e, proprio durante quel viaggio, accadde qualcosa che portò la sua vicenda all'attenzione del pubblico televisivo.

Biagio Conte, fonte: YouTube

I familiari, preoccupati perché non ricevevano più sue notizie, si rivolsero a Chi l'ha visto?, il programma Rai dedicato alle persone scomparse. Fu lo stesso Biagio a intervenire durante una puntata per rassicurarli, spiegando che stava proseguendo volontariamente il proprio cammino spirituale. Non si trattava dunque di una sparizione legata a un pericolo, ma di una scelta personale che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Raggiunta Assisi nel 1991, Biagio maturò inizialmente il desiderio di partire come missionario per l'Africa.

Prima di farlo, però,e fu proprio quel ritorno a cambiare nuovamente i suoi progetti. Passeggiando per le strade della città,, soprattutto i senzatetto che cercavano riparo nei pressi della Stazione Centrale. Comprese allora che non era necessario raggiungere un Paese lontano per incontrare la sofferenza e provare ad alleviarla:. Cominciò così a portare cibo, coperte e conforto a chi viveva per strada, ma con il passare del tempo si rese conto che

Servivano strutture capaci di offrire un riparo stabile, pasti e soprattutto la possibilità di ricominciare. Per ottenere il sostegno delle istituzioni, fratel Biagio affrontò diverse battaglie, ricorrendo anche allo sciopero della fame e dopo una di queste proteste riuscì a ottenere alcuni locali dell'ex disinfettatoio comunale di via Archirafi, dove nel 1993 nacque la Missione di Speranza e Carità. Quella prima struttura rappresentò l'inizio di un progetto destinato a crescere negli anni. La Missione ampliò progressivamente le proprie attività, accogliendo persone senza casa, migranti, ex detenuti, donne in difficoltà e famiglie che avevano perso tutto.

Biagio Conte, fonte: YouTube

Il suo obiettivo non era soltanto garantire un pasto o un letto, ma restituire dignità a chi si sentiva escluso dalla società. La determinazione di Biagio Conte emerse anche nelle proteste successive. Nel 2018, dopo la morte di alcuni senzatetto a Palermo, decise di dormire in strada e intraprese un nuovo sciopero della fame, chiedendo interventi concreti contro la povertà e l'emarginazione. Nella sua vita non mancarono neppure episodi che suscitarono grande attenzione. Per anni il missionario fu costretto a utilizzare una sedia a rotelle a causa di problemi alla colonna vertebrale, ma nel gennaio 2014 tornò a camminare dopo un pellegrinaggio a Lourdes, un'esperienza alla quale attribuì un profondo significato religioso e che molti fedeli considerarono straordinaria.

Non si tratta, tuttavia, di. Il suo impegno ricevette anche un riconoscimento particolarmente significativo nel, quandovisitò la, condividendo il pranzo con le persone accolte nella struttura.Negli ultimi mesi della sua vita. Nel 2022 rese noto di essere affetto da un tumore al colon, continuando comunque a preoccuparsi delle necessità della Missione e delle persone che dipendevano dal suo sostegno., lasciando un'intera città profondamente commossa.

La sua scomparsa, però, non ha interrotto il lavoro iniziato oltre trent'anni prima. La Missione di Speranza e Carità continua a operare a Palermo, portando avanti l'accoglienza e l'assistenza alle persone più fragili. È forse proprio questo il lascito più importante di Biagio Conte. Un uomo che aveva scelto di non possedere quasi nulla è riuscito a costruire qualcosa che continua ad appartenere a moltissimi altri. E la sua storia dimostra come una decisione individuale, per quanto radicale, possa trasformarsi in un'eredità capace di andare ben oltre una singola vita.