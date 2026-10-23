Bianca Guaccero e Federica Nargi, da rivali a partner: il tango sensuale annunciato da Milly Carlucci

Pubblicazione: 23 ottobre alle 14:53

Quando la competizione lascia spazio alla complicità, nascono gli spettacoli più memorabili. È quello che accadrà presto sulla pista di Ballando con le Stelle, dove Milly Carlucci ha deciso di riunire due delle protagoniste più amate dell'edizione 2024: Bianca Guaccero e Federica Nargi. Due donne che si erano sfidate fino all'ultimo per la vittoria, ora pronte a condividere la scena in un tango che promette di essere tanto sensuale quanto inaspettato. L'annuncio è arrivato durante un collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, quando la conduttrice ha svelato i dettagli di questo ritorno. "Bianca Guaccero sarà con noi insieme con Federica Nargi: balleranno un tango fra due donne, molto sexy. Saranno le nostre ballerine per una notte", ha dichiarato Milly, accendendo immediatamente l'entusiasmo del pubblico.





Si tratta di un momento che va oltre la semplice esibizione.. Bianca aveva conquistato la vittoria finale al fianco di Giovanni Pernice, in un'edizione che le aveva permesso di mostrarsi senza filtri, conquistando giuria e televoto settimana dopo settimana. Per lei, Ballando era stato molto più di una competizione: era diventato un trampolino di rilancio professionale e personale.. Anche la giurata Carolyn Smith aveva ammesso che la showgirl avrebbe meritato di più, riconoscendo il valore delle sue performance. Ora, lontano dalle dinamiche della gara, le due tornano unite dalla danza, pronte a regalare un momento di pura arte coreografica.Il tango che Milly ha annunciato non sarà una semplice rivisitazione del ballo tradizionale.. La scelta di un tango tra due donne aggiunge un elemento di contemporaneità e audacia al programma, dimostrando ancora una volta come Ballando con le Stelle sappia rinnovarsi e sorprendereSi è parlato di una possibile "operazione Ornella Muti", sulla scia del successo dell'operazione Guaccero. Anche l'attrice sta vivendo il programma come un'occasione per mostrarsi senza filtri, al fianco del maestro Pasquale La Rocca, un professionista che sa sempre dare giustizia alla sua partner di ballo.

Non sono mancati i riferimenti alle tensioni che continuano ad animare la pista. Il caso più delicato rimane quello di Anna Safroncik, che nell'ultima puntata non ha dato il meglio durante il quickstep con Leonardo Lini. Milly ha affrontato il tema con la sensibilità che la contraddistingue: "Ognuno di noi si porta delle cose dentro, anche dall'infanzia. Il giudizio dei genitori spesso ci marchia per la vita. Un genitore che non ti dice mai brava, che ti giudica, può essere anche una ferita che ti porti per sempre". Sul rapporto tra i concorrenti e i loro maestri, la conduttrice ha aggiunto una riflessione importante: "È importante che una coppia trovi un terreno su cui lavorare, parlare insieme, perché sennò diventa terribile dover condividere spazio, respiri, abbracci. Innaturale". Parole che risuonano particolarmente vere in un programma dove l'intesa fisica ed emotiva è fondamentale quanto la tecnica.





. Pasquale La Rocca, che l'anno scorso ballava proprio con la conduttrice, quest'anno non ha ritrovato la stessa sintonia con Ornella Muti. Il "gelosetta" della Ventura ha dato il via a una piccola soap opera che la D'Urso ha provato a bloccare con quel voto generoso.: "Non capisco, sono un po' basita. Non sento un'accoglienza da parte sua. Noi abbiamo una nostra cosa, e mi va di tenerla in questa bolla bella". Intanto, per Bianca Guaccero, Ballando continua a essere una fonte di felicità anche lontano dalla pista. La storia d'amore con Giovanni Pernice procede a gonfie vele. "Siamo fidanzati ma non balliamo più", hanno raccontato, e il maestro non ha mai nascosto di dovere molto a Milly Carlucci: "Senza di lei non avrei mai incontrato la donna della mia vita",Il ritorno di Bianca e Federica sulla pista rappresenta quindi molto più di un'ospitata., e la dimostrazione che la competizione può trasformarsi in complicità. Quel tango promesso da Milly Carlucci sarà l'ennesima conferma che Ballando con le Stelle sa creare magia, settimana dopo settimana, sfidando le aspettative e regalando emozioni autentiche.