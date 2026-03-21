BIF&ST 2026 parte: BadTaste ti porta dentro al festival come Media Partner, il programma della lprima giornata
Tutto pronto per la 17ma edizione del BIF&ST in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026.
La 17ma edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026 inizia domani! Il capoluogo pugliese tornerà a essere il cuore pulsante del grande cinema tra anteprime internazionali, incontri con i maestri e retrospettive imperdibili. Quest'anno, noi di BadTaste siamo orgogliosi di essere Media Partner della kermesse: vi racconteremo ogni sfumatura del festival direttamente dal campo, con approfondimenti quotidiani, recensioni dei film in concorso e interviste esclusive ai protagonisti. Seguiteci per non perdere nemmeno un istante di questa nuova, entusiasmante edizione.Ad inaugurare ufficialmente il festival sarà l’anteprima di Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi, film di apertura presentato all’interno della sezione Rosso di sera (ore 20.30, Teatro Petruzzelli). In sala, insieme al regista, saranno presenti anche gli interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera. Nel corso della serata saranno inoltre conferiti il Premio BIF&ST Arte del Cinema a Kasia Smutniak e il Premio BIF&ST Camera di Commercio di Bari a Iginio Straffi. A presentare la serata inaugurale saranno il direttore artistico Oscar Iarussi insieme a Irene Maiorino, acclamata attrice tra cinema, televisione e teatro.
Ad anticipare la cerimonia ufficiale sarà la preapertura con Nelle tue mani di Peter Del Monte, seguita da un incontro con Kasia Smutniak, tra le protagoniste più amate del cinema italiano ed europeo (ore 17.00, Teatro Petruzzelli). Tra gli eventi speciali in programma anche Lumières possibles. Musica, corpo, luce, concerto di Eva Danino e Mattia Vlad Morleo (ore 18.30, Teatro Kursaal Santalucia), che arricchisce l’avvio del festival con una proposta capace di intrecciare dimensione musicale e visiva. La prima giornata del BIF&ST segna inoltre l’avvio della retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore, con due titoli emblematici come Il camorrista (ore 10.00) e Baarìa (ore 20.30), in programma al Multicinema Galleria. Prende il via anche il ciclo delle Notti Horror, con l’anteprima nazionale di uno degli horror più attesi della stagione Obsession di Curry Barker (ore 21.00, Multicinema Galleria). Completa il programma della giornata il concorso cortometraggi Sarò breve (ore 10.00, Multicinema Galleria), e tre titoli della sezione Frontiere: Palestine 36 di Annemarie Jacir, À bras-le-corps (Lo sguardo di Emma) di Marie-Elsa Sgualdo e On vous croit (We Believe You) di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys.
Nel corso della 17ma edizione sono attesi a Bari molti protagonisti del cinema e della cultura italiana e internazionale omaggiati con il Premio Bif&st “Arte del Cinema”, tra cui Kasia Smutniak, Alessandro Baricco, Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri, Domenico Procacci, Francesca Archibugi, Valeria Golino, la coppia da record del cinema italiano Checco Zalone insieme al regista Gennaro Nunziante, la regista produttrice e attrice britannica Trudie Styler, e due Premi Oscar come Wes Studi, attore di origini native americane e unico esponente della sua comunità ad aver ricevuto un Oscar alla carriera, e Giuseppe Tornatore, cui il festival dedica una retrospettiva. La giornata conclusiva vedrà come ospite Lino Banfi, protagonista di Lino d’Italia - Storia di un italieno di Marco Spagnoli, di cui verrà mostrata un’anteprima di 30 minuti.Tra gli appuntamenti di rilievo del Bif&st anche le grandi anteprime di “Rosso di sera”, in programma al Teatro Petruzzelli, che porteranno a Bari alcuni dei titoli più attesi del cinema italiano e internazionale insieme ai loro protagonisti. Oltre all’apertura con Il Dio dell’amore di Francesco Lagi, il ritorno di Pupi Avati con Nel tepore del ballo che sarà a Bari con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Lina Sastri; Antartica, opera prima di Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi e Valentina Bellè; la serata speciale con il film concerto Nuovo Cinema Paradiso, in collaborazione con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli. Tra le grandi anteprime internazionali spicca il nuovo film di Bradley Cooper, Is this things on? (È l’ultima battuta?), interpretato da Laura Dern e Will Arnett, grazie a The Walt Disney Company Italia e Searchlight Pictures, e ancora Partir un jour (Allora balliamo) di Amélie Bonnin, e Köln 75 di Ido Fluk, fino alla chiusura con l’atteso nuovo capitolo della trilogia Mektoub ovvero Mektoub, My Love - Canto Due di Abdellatif Kechiche, cui il festival dedica la seconda retrospettiva di questa edizione.
Cuore internazionale del programma è il Concorso Meridiana, che presenta 12 film provenienti dall’area euro-mediterranea, che saranno valutati da una giuria presieduta da Roberto Andò. Tra questi: La petite dérniere dall’attrice-regista Hafsia Herzi interpretato da Nadia Melliti, attrice rivelazione del cinema francese che sarà presente a Bari; Sorda dell’esordiente Eva Libertad, recentemente premiato con 3 premi Goya; il documentario A war on women di Raha Shirazi, che ripercorre la storia del movimento femminista in Iran dagli anni Sessanta a oggi.
Accanto alla sezione internazionale, spazio al Concorso Per il cinema italiano, con 10 film in competizione e 4 fuori concorso. Tra i numerosi ospiti che accompagneranno i loro film sono attesi a Bari: Barbara Bouchet, straordinaria protagonista di Finale: Allegro di Emanuela Piovano; Alessio Boni con Don Chisciotte di Fabio Segatori; Fotinì Peluso con Non è la fine del mondo di Valeria Zanella; Giorgio Pasotti e Valentina Cervi per Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani e Giulio Beranek e Malich Cissé per Cattiva strada.
Tra gli eventi speciali anche l’anteprima del terzo episodio di Guerrieri - La regola dell’equilibrio, la nuova serie di Gianluca Maria Tavarelli con Alessandro Gassmann, che riceverà il “Premio Bif&st Nuova Fiera del Levante”. Il programma comprende inoltre gli appuntamenti di “Pomeriggio al Petruzzelli” con Illusione di Francesca Archibugi, il documentario Tutta vita di Valentina Cenni alla presenza della regista con Stefano Bollani e Daniele Sepe, protagonisti anche di una speciale performance musicale, e il restauro del film Il posto dell’anima di Riccardo Milani, presentato dal regista insieme a Paola Cortellesi, Silvio Orlando e Michele Placido.
Dopo il successo della scorsa edizione, tornano al festival gli appuntamenti de IL SEGRETO DELL’ATTRICE, ciclo curato da Piera Detassis, Presidente e Direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme al direttore artistico del festival Oscar Iarussi. In dialogo con Piera Detassis saranno tre grandi interpreti del cinema e della serialità italiana come Maria Chiara Giannetta (24 marzo ore 17.30), Anna Ferzetti (25 marzo ore 17.00) e Tecla Insolia (26 marzo ore 17.30). Gli incontri si svolgeranno presso Il Circolo della Vela (ingresso gratuito).
Tra gli incontri anche DOPPIO TESTO, sezione curata dalla scrittrice Chiara Tagliaferri, la quale animerà al Kursaal Santalucia i confronti tra cinema e letteratura con Marco Pontecorvo e Andrea Vitali che presentano la fiction Rai Una finestra vista lago (martedì 24 marzo ore 9.30), Laura Samani e Giacomo Covi con Un anno di scuola (mercoledì 25 marzo ore 9.30), Damiano Michieletto con il suo Primavera (giovedì 26 marzo ore 9.30), e lo stesso Roberto Andò con L’abbaglio (venerdì 27 marzo ore 9.30).
Il Bif&st – Bari International Film&TV Festival torna a Bari da sabato 21 a sabato 28 marzo. Giunto alla sua 17° edizione, il festival diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, è il festival della Regione Puglia, presieduta da Antonio Decaro, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente. È finanziato da Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027), con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e SIAE, in collaborazione con il Comune di Bari, con il contributo di Fondazione Petruzzelli, Camera di Commercio di Bari, Nuova Fiera del Levante, Fondazione Puglia, Ance Bari Barletta Andria Trani, Confindustria Bari Barletta Andria Trani, Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari Barletta Andria Trani, con il patrocinio di Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Politecnico di Bari, Accademia di Belle Arti di Bari, USR Puglia, CIHEAM Bari, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni Bari.
Sponsor Platinum: San Marzano Vini, Autoclub Group. Sponsor Premium: BdM Banca, BPPB, Famila del Gruppo Megamark, Apulia Digital ITS Academy. Sponsor: Circolo Della Vela Bari, Mario Mossa gioiellieri, Silvia Palatella Hair Stylist.
Con la collaborazione di: Cineteca Nazionale, Cineteca Bologna, Cinecittà, David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, Rai Fiction, Rai Puglia, Fondazione Fo Rame, Aeroporti di Puglia, Ambasciata di Svizzera in Italia, Titanus, Prix Palatine, Radio UniBa, Fondazione Una nessuna centomila.
Il programma di sabato 21 marzo
ore 10:00 MULTICINEMA GALLERIA SALA 1 CONCORSO CORTOMETRAGGI SARÒ BREVE Slot 1, 135’ Conduce Livio Costarella
ore 11:00 MULTICINEMA GALLERIA SALA 6 RETROSPETTIVA TORNATORE Il camorrista di Giuseppe Tornatore Italia 1985 - ep. 1-3, 150’ Conduce Anton Giulio Mancino
ore 17:00 TEATRO PETRUZZELLI PREAPERTURA Nelle tue mani di Peter Dal Monte Italia 2007, 100’ Introduce Oscar Iarussi A seguire incontro con Kasia Smutniak Conduce Alessandra De Luca
ore 17:00 MULTICINEMA GALLERIA SALA 6 FRONTIERE Palestine 36 di Annemarie Jacir Palestina-Regno Unito-Francia-Usa-Danimarca, Norvegia 2025, 119’
ore 18:30 TEATRO KURSAAL SANTALUCIA EVENTI SPECIALI Lumières possibles Musica, corpo, luce Concerto di Eva Danino e Mattia Vlad Morleo Introduce Oscar Iarussi
ore 19:00 MULTICINEMA GALLERIA SALA 5 FRONTIERE in collaborazione con l’Ambasciata Svizzera in Italia À bras-le-corps (Lo sguardo di Emma) di Marie-Elsa Sgualdo Svizzera-Francia-Belgio 2025, 96’ Presenti in sala Concetta Cavallini (UniBA) e Ugo Patroni Griffi, Console onorario di Svizzera, Marcello Pisciotta, Presidente Rotary Bari Sud Conduce Carlo Gentile
ore 20:30 TEATRO PETRUZZELLI PREMIO BIF&ST ARTE DEL CINEMA a KASIA SMUTNIAK PREMIO BIF&ST CAMERA DI COMMERCIO DI BARI a IGINIO STRAFFI ROSSO DI SERA Il Dio dell’amore di Francesco Lagi - Italia 2026, 121’ Presenti in sala il regista Francesco Lagi e il cast Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera Conducono Irene Maiorino e Oscar Iarussi
ore 20:30 MULTICINEMA GALLERIA SALA 1 FRONTIERE On vous croit (We Believe You) di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys Belgio 2025, 78’ Introduce Silvia Lorusso
ore 20:30 MULTICINEMA GALLERIA SALA 2 RETROSPETTIVA TORNATORE Baarìa di Giuseppe Tornatore Italia 1990, 150’ Introduce Anton Giulio Mancino
ore 21:00 MULTICINEMA GALLERIA SALA 6 NOTTI HORROR Reazione a catena di Mario Bava Italia 1971, 85’ Introduce Roberto De Feo