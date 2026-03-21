BIF&ST 2026 parte: BadTaste ti porta dentro al festival come Media Partner, il programma della lprima giornata

Pubblicazione: 21 marzo alle 15:00

La 17ma edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026 inizia domani! Il capoluogo pugliese tornerà a essere il cuore pulsante del grande cinema tra anteprime internazionali, incontri con i maestri e retrospettive imperdibili. Quest'anno, noi di BadTaste siamo orgogliosi di essere Media Partner della kermesse: vi racconteremo ogni sfumatura del festival direttamente dal campo, con approfondimenti quotidiani, recensioni dei film in concorso e interviste esclusive ai protagonisti. Seguiteci per non perdere nemmeno un istante di questa nuova, entusiasmante edizione.

Ad inaugurare ufficialmente il festival sarà l’anteprima di, nuova commedia sull’amore contemporaneodiretta da, film di apertura presentato all’interno della sezione Rosso di sera (ore 20.30, Teatro Petruzzelli). In sala, insieme al regista, saranno presenti anche gli interpreti. Nel corso della serata saranno inoltre conferiti il Premio BIF&ST Arte del Cinema a Kasia Smutniak e il Premio BIF&ST Camera di Commercio di Bari a Iginio Straffi. A presentare la serata inaugurale saranno il direttore artistico Oscar Iarussi insieme a, acclamata attrice tra cinema, televisione e teatro.

Ad anticipare la cerimonia ufficiale sarà la preapertura con Nelle tue mani di Peter Del Monte, seguita da un incontro con Kasia Smutniak, tra le protagoniste più amate del cinema italiano ed europeo (ore 17.00, Teatro Petruzzelli). Tra gli eventi speciali in programma anche Lumières possibles. Musica, corpo, luce, concerto di Eva Danino e Mattia Vlad Morleo (ore 18.30, Teatro Kursaal Santalucia), che arricchisce l’avvio del festival con una proposta capace di intrecciare dimensione musicale e visiva. La prima giornata del BIF&ST segna inoltre l’avvio della retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore, con due titoli emblematici come Il camorrista (ore 10.00) e Baarìa (ore 20.30), in programma al Multicinema Galleria. Prende il via anche il ciclo delle Notti Horror, con l’anteprima nazionale di uno degli horror più attesi della stagione Obsession di Curry Barker (ore 21.00, Multicinema Galleria). Completa il programma della giornata il concorso cortometraggi Sarò breve (ore 10.00, Multicinema Galleria), e tre titoli della sezione Frontiere: Palestine 36 di Annemarie Jacir, À bras-le-corps (Lo sguardo di Emma) di Marie-Elsa Sgualdo e On vous croit (We Believe You) di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys.

Nel corso della 17ma edizione sono attesi a Bari molti protagonisti del cinema e della cultura italiana e internazionale omaggiati con il Premio Bif&st “Arte del Cinema”, tra cui Kasia Smutniak, Alessandro Baricco, Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri, Domenico Procacci, Francesca Archibugi, Valeria Golino, la coppia da record del cinema italiano Checco Zalone insieme al regista Gennaro Nunziante, la regista produttrice e attrice britannica Trudie Styler, e due Premi Oscar come Wes Studi, attore di origini native americane e unico esponente della sua comunità ad aver ricevuto un Oscar alla carriera, e Giuseppe Tornatore, cui il festival dedica una retrospettiva. La giornata conclusiva vedrà come ospite Lino Banfi, protagonista di Lino d’Italia - Storia di un italieno di Marco Spagnoli, di cui verrà mostrata un’anteprima di 30 minuti.

Tra gli appuntamenti di rilievo del Bif&st anche le grandi anteprime di “Rosso di sera”, in programma al Teatro Petruzzelli, che porteranno a Bari alcuni dei titoli più attesi del cinema italiano e internazionale insieme ai loro protagonisti. Oltre all’apertura condi, il ritorno diconche sarà a Bari con, opera prima dicone Valentina Bellè; la serata speciale con il film concerto, in collaborazione con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli. Tra le grandi anteprime internazionali spicca il nuovo film di Bradley Cooper,interpretato da Laura Dern e Will Arnett, grazie a The Walt Disney Company Italia e Searchlight Pictures, e ancoradi Amélie Bonnin, edi Ido Fluk, fino alla chiusura con l’atteso nuovo capitolo della trilogia Mektoub ovverodi, cui il festival dedica la seconda retrospettiva di questa edizione.

Cuore internazionale del programma è il Concorso Meridiana, che presenta 12 film provenienti dall’area euro-mediterranea, che saranno valutati da una giuria presieduta da Roberto Andò. Tra questi: La petite dérniere dall’attrice-regista Hafsia Herzi interpretato da Nadia Melliti, attrice rivelazione del cinema francese che sarà presente a Bari; Sorda dell’esordiente Eva Libertad, recentemente premiato con 3 premi Goya; il documentario A war on women di Raha Shirazi, che ripercorre la storia del movimento femminista in Iran dagli anni Sessanta a oggi.

Accanto alla sezione internazionale, spazio al Concorso Per il cinema italiano, con 10 film in competizione e 4 fuori concorso. Tra i numerosi ospiti che accompagneranno i loro film sono attesi a Bari: Barbara Bouchet, straordinaria protagonista di Finale: Allegro di Emanuela Piovano; Alessio Boni con Don Chisciotte di Fabio Segatori; Fotinì Peluso con Non è la fine del mondo di Valeria Zanella; Giorgio Pasotti e Valentina Cervi per Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani e Giulio Beranek e Malich Cissé per Cattiva strada.

Il Dio dell'Amore - Bif&st

Tra gli eventi speciali anche l’anteprima del terzo episodio di Guerrieri - La regola dell’equilibrio, la nuova serie di Gianluca Maria Tavarelli con Alessandro Gassmann, che riceverà il “Premio Bif&st Nuova Fiera del Levante”. Il programma comprende inoltre gli appuntamenti di “Pomeriggio al Petruzzelli” con Illusione di Francesca Archibugi, il documentario Tutta vita di Valentina Cenni alla presenza della regista con Stefano Bollani e Daniele Sepe, protagonisti anche di una speciale performance musicale, e il restauro del film Il posto dell’anima di Riccardo Milani, presentato dal regista insieme a Paola Cortellesi, Silvio Orlando e Michele Placido.

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano al festival gli appuntamenti de IL SEGRETO DELL’ATTRICE, ciclo curato da Piera Detassis, Presidente e Direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme al direttore artistico del festival Oscar Iarussi. In dialogo con Piera Detassis saranno tre grandi interpreti del cinema e della serialità italiana come Maria Chiara Giannetta (24 marzo ore 17.30), Anna Ferzetti (25 marzo ore 17.00) e Tecla Insolia (26 marzo ore 17.30). Gli incontri si svolgeranno presso Il Circolo della Vela (ingresso gratuito).

Tra gli incontri anche DOPPIO TESTO, sezione curata dalla scrittrice Chiara Tagliaferri, la quale animerà al Kursaal Santalucia i confronti tra cinema e letteratura con Marco Pontecorvo e Andrea Vitali che presentano la fiction Rai Una finestra vista lago (martedì 24 marzo ore 9.30), Laura Samani e Giacomo Covi con Un anno di scuola (mercoledì 25 marzo ore 9.30), Damiano Michieletto con il suo Primavera (giovedì 26 marzo ore 9.30), e lo stesso Roberto Andò con L’abbaglio (venerdì 27 marzo ore 9.30).

Il Bif&st – Bari International Film&TV Festival torna a Bari da sabato 21 a sabato 28 marzo. Giunto alla sua 17° edizione, il festival diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, è il festival della Regione Puglia, presieduta da Antonio Decaro, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente. È finanziato da Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027), con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e SIAE, in collaborazione con il Comune di Bari, con il contributo di Fondazione Petruzzelli, Camera di Commercio di Bari, Nuova Fiera del Levante, Fondazione Puglia, Ance Bari Barletta Andria Trani, Confindustria Bari Barletta Andria Trani, Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari Barletta Andria Trani, con il patrocinio di Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Politecnico di Bari, Accademia di Belle Arti di Bari, USR Puglia, CIHEAM Bari, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni Bari.

Sponsor Platinum: San Marzano Vini, Autoclub Group. Sponsor Premium: BdM Banca, BPPB, Famila del Gruppo Megamark, Apulia Digital ITS Academy. Sponsor: Circolo Della Vela Bari, Mario Mossa gioiellieri, Silvia Palatella Hair Stylist.

Con la collaborazione di: Cineteca Nazionale, Cineteca Bologna, Cinecittà, David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, Rai Fiction, Rai Puglia, Fondazione Fo Rame, Aeroporti di Puglia, Ambasciata di Svizzera in Italia, Titanus, Prix Palatine, Radio UniBa, Fondazione Una nessuna centomila.

Il programma di sabato 21 marzo