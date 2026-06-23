Big Little Lies torna con la terza stagione: trama e cast

Pubblicazione: 23 giugno alle 18:00

Le bugie hanno le gambe lunghe (e un ottimo avvocato). D'altronde, mai dare per morto un dramma borghese di successo se le sue protagoniste indossano cappotti di cashmere da cinquemila dollari e reggono calici di Chardonnay con la stessa tensione di chi maneggia un detonatore.

Per anni ci hanno raccontato che la parabola dellesi era conclusa, sigillata da quel finale della seconda stagione che sapeva tanto di resa dei conti (e di budget esauriti per trattenere Meryl Streep). E invece, le buone notizie per gli amanti del pettegolezzo d’alto borgo arrivano direttamente dal salotto di Jimmy Fallon:

A lanciare la bomba ci ha pensato Reese Witherspoon che, dopo la celebrazione nostalgica per il venticinquennale di Legally Blonde, ha confermato che le "ragazze" stanno per tornare. Il pretesto narrativo, manco a dirlo, arriva dalla fonte originaria, la scrittrice Lione Moriarty, che a settembre pubblicherà il nuovo romanzo Big Little Truths.

Dieci anni dopo: dagli omogeneizzati psicologici alle crisi adolescenziali

La Witherspoon, scherzando sui possibili titoli della trasposizione – tra un ironico "Grandi Piccole Verità" e "Un'unica gigantesca bugia" –, ha di fatto aperto i cancelli della HBO per il terzo capitolo di quello che è ormai a tutti gli effetti un cult transgenerazionale.

La vera scommessa di questa terza stagione risiede in un fattore puramente anagrafico che la produzione ha deciso di cavalcare senza filtri: il tempo. Sono passati quasi dieci anni dal debutto della serie nel 2017. Quei bambini che all'epoca frequentavano la scuola elementare di Otter Bay, scatenando guerre termonucleari tra i genitori per un bacio non dato o un bullismo presunto, oggi sono adolescenti fatti e finiti.

Foto: da una scena di Big Little Lies, Prime Video

Come ha argutamente sottolineato Shailene Woodley, l'idea di ritrovare questo club di donne ultra-protettive alle prese con figli ormai adulti (o quasi) offre una prospettiva sociologica e narrativa decisamente intrigante.

La sinossi del nuovo libro, d'altronde, promette di non fare sconti: uno sconosciuto inizia ad aggirarsi nei paraggi facendo domande apparentemente innocue, costringendo il nucleo storico a fare i conti con quelle "grandi piccole verità" che hanno tentato disperatamente di nascondere persino alla propria prole.

Non si sa ancora se l'operazione riuscirà a mantenere intatta la cinica freschezza della prima stagione (diretta dal compianto Jean-Marc Vallée) o se scivolerà nella gloriosa ma ridondante soap opera di lusso che ha in parte appesantito il secondo capitolo. Ma di fronte a un cast che vede schierate Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern e Zoe Kravitz, la critica cinematografica non può che deporre le armi del purismo e godersi lo spettacolo.

Foto copertina: Nicole Kidman e Reese Witherspoon in una scena di Big Little Lies