Biopic su Giorgio Armani, esplode la polemica: la famiglia prende le distanze dal film non autorizzato

Pubblicazione: 04 luglio alle 10:33

L'annuncio del biopic dedicato a Giorgio Armani ha già acceso una forte polemica internazionale. Il progetto cinematografico, intitolato Armani: The King of Fashion, è stato presentato come un grande omaggio alla vita dello stilista italiano, ma ha immediatamente incontrato la netta opposizione della famiglia Armani e del Gruppo Armani, che hanno preso ufficialmente le distanze dall'iniziativa. A sorprendere è soprattutto la tempistica della vicenda. Poche ore dopo l'annuncio della produzione, è arrivata una dura nota ufficiale nella quale l'azienda ha precisato di non aver mai autorizzato il film né di aver partecipato in alcun modo al suo sviluppo.

Una presa di posizione che rischia di accompagnare il progetto per tutta la sua realizzazione. Il biopic sarà diretto dal regista premio Oscar Bille August e prodotto da Andrea Iervolino, nome già noto per numerose produzioni internazionali. La complessa sceneggiatura, che dovrà condensare decenni di rivoluzioni stilistiche,e già collaboratore storico di Iervolino. Secondo le prime indiscrezioni, la trama di Armani: The King of Fashion seguirà il percorso del designer sin dagli esordi: dalla giovinezza a Piacenza al lavoro come vetrinista, fino allo storico sodalizio professionale e di vita con Sergio Galeotti nel 1975, anno di fondazione di un impero che ha ridefinito i canoni dell'eleganza contemporanea.

Tuttavia nei giorni scorsi il Gruppo Armani ha diffuso una dichiarazione estremamente chiara, spiegando di non essere coinvolto nella produzione e di non approvarne i contenuti. Nel comunicato si sottolinea che il progetto non è stato autorizzato, sostenuto né approvato dall'azienda e che anche la famiglia dello stilista condivide questa posizione, dissociandosi formalmente dall'opera. La situazione riapre un tema sempre molto discusso nel mondo del cinema: quello dei biopic non autorizzati.

Giorgio Armani in passerella- foto di fashionstock (depositphotos)

Dal punto di vista legale, infatti, un film biografico può essere realizzato anche senza il consenso diretto degli eredi o della famiglia, purché vengano rispettate le normative sul diritto d'autore, sulla privacy e sulla diffamazione. Non è quindi la prima volta che una produzione cinematografica. Resta però da capire quale impatto potrà avere questa presa di distanza sulla percezione del pubblico.

Un biopic dedicato a una figura iconica come Giorgio Armani nasce inevitabilmente con grandi aspettative, ma l'assenza del supporto ufficiale potrebbe alimentare dubbi sulla ricostruzione della sua vita privata e professionale. Dal canto suo, Andrea Iervolino ha difeso il progetto, spiegando di aver scelto Bille August proprio per la sua sensibilità nel raccontare le grandi personalità contemporanee. Il produttore ha definito il regista uno degli autori più adatti a portare sul grande schermo la storia di Armani, sottolineando la volontà di realizzare un ritratto rispettoso e di respiro internazionale.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sul cast né sulla data di uscita del film. Prima ancora dell'inizio delle riprese, però, Armani: The King of Fashion è già diventato uno dei biopic più discussi degli ultimi anni. E la polemica con la famiglia Armani potrebbe rappresentare soltanto il primo capitolo di una vicenda destinata a far parlare ancora a lungo.

Immagine: DepositPhotos.com

