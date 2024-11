Black Sheep - Pecore assassine, in lavorazione il sequel della commedia horror

Pubblicazione: 06 novembre alle 12:07

A quasi 20 anni di distanza dal primo film, è in sviluppo in Nuova Zelanda il sequel di Black Sheep - Pecore assassine, un'assurda commedia horror che nel 2006 è diventata un classico per gli amanti del genere e non solo.

Il film originale narrava la storia di un gregge di pecore che, a causa di alcuni esperimenti di ingegneria genetica, si trasformava in un gregge… assetato di sangue, seminando terrore.

Il sequel, Black Sheep 2, vede il ritorno del regista e sceneggiatore del progetto originale, Jonathan King, alla regia, per una storia co-scritta con Matthew Grainger e Rosie Howells.

Fonte / Deadline

La compagnia di distribuzione e produzione francese WTFilms si è unita al progetto.