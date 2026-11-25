Pubblicazione: 25 novembre alle 10:02

L'universo di Blade Runner si espande ancora una volta con Blade Runner 2099, la nuova serie Amazon che promette di portare la mitologia del franchise in territori inesplorati. E questa volta, a guidare il viaggio nel futuro distopico ci sono due volti che incarnano generazioni diverse di talento: Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Le due attrici hanno recentemente condiviso i retroscena della produzione, rivelando le sfide fisiche ed emotive affrontate per dare vita ai loro personaggi complessi. Per Hunter Schafer, nota principalmente per il suo ruolo in Euphoria, Blade Runner 2099 ha rappresentato un salto nell'ignoto. L'attrice interpreta Cora, un personaggio dalla natura profondamente stratificata: un essere umano che si spaccia per replicante. Questa doppia identità ha richiesto un livello di interpretazione che l'ha inizialmente intimorita. "Ero un po' spaventata. È stato impegnativo", ha ammesso Schafer con disarmante sincerità.





La complessità del personaggio risiede proprio in questa duplicità:, mentre contemporaneamente deve permettere al pubblico di cogliere cosa accade realmente nella sua testa. "Ho dovuto trovare i punti giusti per mantenere la performance di un Blade Runner e di un replicante abbastanza bene da non far scoprire Cora, lasciando comunque che il pubblico e la telecamera capissero cosa succedeva dentro",. Per prepararsi, ha costruito il personaggio gradualmente,. Ma le sfide non erano solo interpretative. Blade Runner 2099 si è rivelato il progetto più fisicamente impegnativo della carriera di Schafer.

Le scene d'azione e i combattimenti hanno richiesto mesi di preparazione e l'intervento di un team di stunt coordinator. "È stato un impegno enorme. Questo progetto è facilmente la cosa più fisica che abbia mai fatto", ha dichiarato. Tuttavia, non era sola in questa impresa: accanto a lei c'era Michelle Yeoh, leggenda vivente delle arti marziali e del cinema d'azione, insieme a un team di professionisti degli stunt che l'hanno supportata in ogni fase. Michelle Yeoh, dal canto suo, porta nella serie il peso della sua esperienza e una passione autentica per il mondo di Blade Runner. L'attrice premio Oscar interpreta Olwen, un replicante in un universo dove le dinamiche di potere sono state ribaltate. "Il film originale è arrivato durante i miei anni formativi ed è stato così significativo per me, con quelle domande su come potrebbe essere il mondo nel futuro", ha raccontato Yeoh, ricordando l'impatto che il capolavoro di Ridley Scott del 1982 ebbe su di lei.

Per Yeoh, tornare in quell'universo ha significato esplorare nuove questioni filosofiche: "Ora i replicanti hanno vinto, siamo noi al comando. Come cambia quella dinamica? I replicanti sarebbero più umani di coloro che prima li opprimevano?". Sono domande che risuonano con urgenza particolare in un'epoca in cui intelligenza artificiale, identità e diritti delle entità create dall'uomo dominano il dibattito culturale. Un elemento che ha facilitato il lavoro di entrambe le attrici è stata la decisione produttiva di costruire set completamente pratici e tangibili. A differenza di molte produzioni moderne che si affidano massicciamente agli effetti digitali, Blade Runner 2099 ha privilegiato ambienti reali e immersivi. "Erano veri. Erano viscerali. Potevi sentire gli odori, il calore, i ventilatori, i dettagli. Sentivi che le persone ci lavoravano davvero", ha sottolineato Yeoh. Questa scelta ha permesso alle attrici di ancorarsi alla realtà fisica della scena senza dover fingere o immaginare l'ambiente circostante.





: "Non abbiamo davvero dovuto usare l'immaginazione. L'unica stanza con green screen era quella dello spinner. Tutto il resto potevamo toccarlo, sentirlo e vederlo realmente". Questo approccio artigianale alla costruzione del mondo rappresenta un omaggio al film originale, noto proprio per i suoi set labirintici e ricchi di dettagli che hanno contribuito a definire l'estetica cyberpunk.per esplorare le conseguenze a lungo termine della ribellione dei replicanti. Secondo Michelle Yeoh, al centro della narrazione rimangono

"Sono domande che sembra continuiamo sempre a porci", ha osservato l'attrice, suggerendo che la rilevanza filosofica di Blade Runner non è diminuita con il passare dei decenni, ma si è anzi intensificata. L'incontro generazionale tra Michelle Yeoh e Hunter Schafer rappresenta uno degli aspetti più intriganti della produzione. Da una parte, un'icona del cinema d'azione che ha ridefinito cosa significhi essere un'eroina sullo schermo; dall'altra, un talento emergente della Generazione Z che porta una sensibilità contemporanea alle questioni di identità e performance. Insieme, incarnano perfettamente i temi di Blade Runner: la trasmissione di memoria, l'evoluzione dell'identità, la costruzione di sé attraverso la performance.