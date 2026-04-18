Bleach sorprende i fan: la stagione finale arriva prima ma solo per pochi giorni

Pubblicazione: 18 aprile alle 09:25

L’annuncio ha sorpreso molti fan perché sembrava ormai scontato che la stagione conclusiva di Bleach: Thousand-Year Blood War sarebbe arrivata direttamente in estate, nel consueto circuito televisivo e streaming. Invece, il ritorno finale dell’anime partirà prima del previsto, ma in una forma molto particolare: non come lancio completo per tutti, bensì come evento cinematografico speciale e a tempo limitato, una scelta che aumenta l’attesa e trasforma l’inizio dell’ultima corsa di Ichigo in un appuntamento quasi “da evento”, riservato a chi riuscirà a esserci nei pochi giorni disponibili.

Nel dettaglio,porterà al cinema i primi tre episodi della, quindi prima dell’uscita ufficiale prevista a luglio, con questa finestra anticipata che sarà distribuita nei cinema degli Stati Uniti grazie alla collaborazione tra, che hanno organizzato una proiezione speciale nazionale. È qui che nasce il senso della notizia: la stagione finale arriva davvero prima, ma solo per pochissimi giorni e solo in un contesto selezionato,

L’operazione non si limita alla semplice proiezione degli episodi, poiché il pubblico che parteciperà all’evento potrà vedere sia la versione con sottotitoli sia quella doppiata in inglese, ma soprattutto avrà accesso a materiali esclusivi dietro le quinte. Tra questi è prevista anche una conversazione video con Tite Kubo, creatore di Bleach, insieme al chief series director Tomohisa Taguchi e al series director Hikaru Murata, rendendo l’evento ancora più importante per i fan, perché non si limita ad offrire un’anteprima fine a se stessa, ma anche uno sguardo sul lavoro creativo che sta dietro alla chiusura di una saga amatissima.

Bleach, fonte: Shueisha

Dal punto di vista della storia, The Calamity porterà il conflitto dell’arco Thousand-Year Blood War nel suo momento più instabile e decisivo, con la guerra che entra nella fase finale e le Tredici Squadre dei Guardiani di Corte e i Quincy sopravvissuti che convergono nel Wahr Welt, il Palazzo Reale ormai sotto il controllo del Wandenreich, per lo scontro conclusivo contro Yhwach. È dunque l’inizio del capitolo più teso e definitivo dell’intera vicenda, quello in cui tutte le linee narrative devono chiudersi e i personaggi affrontano la resa dei conti.

Per capire perché questa uscita anticipata abbia un peso così forte, bisogna ricordare il percorso della serie:e si è trasformato in un fenomeno globale soprattutto con l’anime, iniziato nel 2004 grazie a Studio Pierrot. In pochi anni è diventato uno dei cosiddettiinsieme a, cioè uno dei tre titoli simbolo di un’intera epoca degli anime shonen, ma nell’anime si è fermato in modo controverso, lasciando fuori proprio l’arco finale del manga, che non era ancora stato adattato. Per molti fan, quella sospensione è rimasta per anni una ferita aperta.

Il ritorno è arrivato soltanto dopo un’attesa lunghissima, visto che sono passati dieci anni prima che Bleach tornasse in televisione in forma piena con Thousand-Year Blood War, annunciato nel 2020 e lanciato poi nel 2022. Da quel momento, il franchise ha conosciuto una vera rinascita commerciale e critica, con la nuova serie che è stata accolta con entusiasmo, riuscendo a riconquistare visibilità internazionale, riportando Bleach al centro del dibattito anime contemporaneo.

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity Hits U.S. Theaters in June 2026!



Episodes 1–3 will screen in theaters from June 25 to 29 ahead of the series’ broadcast and streaming release. (English sub & dub)



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Proprio in tal senso, la nuova fase di Bleach ha ottenuto premi importanti, come il riconoscimento di MyAnimeList come miglior anime del 2022 e quello di Anime Trending Awards come anime dell’anno nel 2024. La serie ha ricevuto anche diverse candidature ai Crunchyroll Anime Awards 2024-25, tra cui miglior action, miglior serie continuativa, miglior colonna sonora per Shiro Sagisu e miglior performance vocale inglese per Johnny Yong Bosch. A questo si aggiungono risultati molto forti sul piano della visibilità: i contenuti social di Viz Media dedicati al franchise hanno superato 25 milioni di visualizzazioni e oltre 105 milioni di impression nel 2025, mentre la serie ha registrato più di 62 milioni di ore viste su Hulu.

Anche per questo la scelta della distribuzione cinematografica limitata assume un significato preciso: non si tratta solo di promozione, ma di una celebrazione della chiusura di un’opera che ha segnato un’epoca e che ora vuole rendere il suo finale un’esperienza speciale. Come ha sottolineato Ray Nutt, amministratore delegato di Fathom Entertainment, l’idea è quella di offrire ai fan un’esperienza intensa e fuori dall’ordinario sul grande schermo, sfruttando la forza di una community già consolidata e molto coinvolta.