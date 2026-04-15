Bloodborne diventa un film vietato ai minori: la scelta di Sony cambia tutto ma divide i fan

Pubblicazione: 15 aprile alle 14:26

Sony Pictures ha sorpreso tutti proprio in queste ore annunciando che Bloodborne diventerà un film animato vietato ai minori. La notizia, arrivata durante la CinemaCon 2026, segna un cambio di approccio importante per gli adattamenti videoludici: niente compromessi, ma fedeltà totale al tono oscuro dell’opera originale targata FromSoftware. Una scelta che entusiasma parte dei fan, ma che allo stesso tempo divide il pubblico. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma le prime informazioni bastano per capire che sarà qualcosa di molto diverso dai soliti film tratti da videogiochi. E proprio questa direzione più “adulta” è il punto centrale del dibattito.

Dopo anni in cui gli adattamenti da videogiochi cercavano di, Sony decide di cambiare strategia. Il film(vietato ai minori), una scelta che indica chiaramente la volontà didel gioco originale, senza avere l'ambizione di raggiungere fette di pubblico più ampie., sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, è noto per il suo mondo gotico, oscuro e pieno di creature inquietanti. Il protagonista è un, affrontando mostri e misteri in un contesto narrativo complesso e stratificato.

Proprio queste caratteristiche rendono il gioco difficile da adattare, ma anche perfetto per un film animato. L’animazione permette infatti di rappresentare visivamente elementi horror e fantastici in modo più libero rispetto al live action. La scelta del formato animato, unita alla classificazione vietata ai minori, suggerisce che Sony voglia puntare su un prodotto visivamente forte e narrativamente fedele, con tanta violenza e sangue a schermo.

A R-rated animated ‘BLOODBORNE’ movie is in the works.



Jacksepticeye is developing the film. pic.twitter.com/4DrfU69IRf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2026

Il progetto è prodotto da PlayStation Productions e Lyrical Animation, con il supporto di Lyrical Media. Un elemento interessante è la presenza come produttore di Seán McLoughlin, noto creator e grande appassionato del gioco. Questo dettaglio indica un tentativo di avvicinare il film alla community dei fan, coinvolgendo chi conosce bene l’opera originale.

Precisiamo però che almeno per il momento molte informazioni restano sconosciute:, né i, né. Anche la trama non è stata rivelata, ma è probabile che segua un cacciatore impegnato adella, riprendendo i temi principali del gioco.

È inoltre importante tenere a mente che il film si inserisce in una strategia più ampia di Sony, visto che l'azienda nipponica sta espandendo le sue proprietà videoludiche nel cinema e nella televisione. Dopo successi come Uncharted e serie apprezzate come The Last of Us, l’azienda continua a investire in questo settore. Ricordiamo che tra i progetti annunciati c’è anche un film su Helldivers previsto per i prossimi anni.

It's a dream come true that I get to announce I'm producing a Bloodborne R-Rated Animated Movie with Sony. I can't say much else about it yet but I will pour everything I have into this! — Jacksepticeye (@Jacksepticeye) April 14, 2026

Ma tornando a Bloodborne, la scelta del colosso giapponese di renderlo un film di animazione vietato ai minori rappresenta un vero e proprio punto di svolta. Da un lato, molti fan vedono questa decisione come un segnale positivo, perché promette un adattamento più fedele e meno “addolcito”. Dall’altro, c’è chi teme che questa scelta possa limitare il pubblico e rendere il film meno accessibile, limitandone di conseguenza il successo. Resta da capire se questa scelta porterà a un successo o se dividerà ulteriormente il pubblico, gettando nuove ombre su un'IP ferma ormai da tanto, troppo tempo.