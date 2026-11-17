Bond girl cercasi: in questo nuovo thriller, Margaret Qualley si dimostra la scelta ideale per il ruolo
Margaret Qualley si candida per Bond 26 con la sua performance da femme fatale in How to Make a Killing. Analisi del ruolo che potrebbe portarla nell'universo 007.
Margaret Qualley sta emergendo come una delle candidate più accreditate per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo capitolo della saga di James Bond, diretto da Denis Villeneuve. E se ancora servissero prove della sua idoneità a entrare nell'universo 007, basta guardare la sua performance in How to Make a Killing, il thriller psicologico targato A24 ora disponibile in streaming su HBO Max. Il film, che dura 105 minuti e mescola tensione psicologica e commedia nera, vede Qualley recitare accanto a Glenn Powell nei panni di Becket Redfellow, un uomo diseredato dalla sua famiglia benestante che tenta di riconquistare la sua eredità con ogni mezzo possibile. Mentre il film non ha brillato al botteghino, incassando 21,6 milioni di dollari a livello globale contro un budget di 15 milioni, è diventato una vetrina perfetta per dimostrare perché l'attrice merita un posto di rilievo nella nuova era di James Bond.
Non è difficile tracciare un parallelo con personaggi memorabili come Xenia Onatopp di Famke Janssen in GoldenEye o Fiona Volpe di Luciana Paluzzi in Thunderball. Nel corso della sua carriera, Qualley ha dimostrato un'ampia gamma di competenze che la rendono una delle scelte più versatili e appetibili per diventare la prossima Bond girl ufficiale. Dopo il successo in film come The Substance, Poor Things e Once Upon A Time in Hollywood, l'attrice è diventata una delle più ricercate della sua generazione. Julia in How to Make a Killing rappresenta la prova migliore di questo potenziale: il personaggio è simultaneamente affascinante in superficie e minaccioso nel profondo. La capacità di Qualley di mantenere una presa salda su Becket senza che lui ne sia pienamente consapevole, inserendo insidiosamente le proprie ambizioni e agende nella sua mente, è esattamente il tipo di sottile manipolazione che funzionerebbe alla perfezione nell'universo Bond.
Un ruolo simile nel franchise le permetterebbe di attingere a un archetipo caratteriale analogo, apparendo come un'alleata di 007 mentre tesse segretamente la propria tela. Del resto, la più grande debolezza di James Bond è sempre stata la sua vulnerabilità nelle situazioni romantiche e il suo attaccamento emotivo alle donne per cui prova affetto. Julia in How to Make a Killing sembra quasi un'audizione nascosta per il possibile ruolo di Qualley in Bond 26, dimostrando quella capacità di essere contemporaneamente oggetto del desiderio e fonte di pericolo che ha definito i migliori personaggi femminili della saga. Ma il set di competenze e i talenti innati di Qualley come attrice aprono anche altre possibilità oltre la classica femme fatale. Qualsiasi modo in cui Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight decidessero di inserire Qualley nel loro nuovo universo Bond rappresenterebbe una vittoria fantastica per il franchise.