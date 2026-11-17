Pubblicazione: 17 novembre alle 10:30

Margaret Qualley sta emergendo come una delle candidate più accreditate per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo capitolo della saga di James Bond, diretto da Denis Villeneuve. E se ancora servissero prove della sua idoneità a entrare nell'universo 007, basta guardare la sua performance in How to Make a Killing, il thriller psicologico targato A24 ora disponibile in streaming su HBO Max. Il film, che dura 105 minuti e mescola tensione psicologica e commedia nera, vede Qualley recitare accanto a Glenn Powell nei panni di Becket Redfellow, un uomo diseredato dalla sua famiglia benestante che tenta di riconquistare la sua eredità con ogni mezzo possibile. Mentre il film non ha brillato al botteghino, incassando 21,6 milioni di dollari a livello globale contro un budget di 15 milioni, è diventato una vetrina perfetta per dimostrare perché l'attrice merita un posto di rilievo nella nuova era di James Bond.





Qualley interpreta Julia Steinway, una femme fatale seduttiva e manipolatrice che influenza sottilmente Becket per perseguire i propri obiettivi egoistici.e crede gli spetti di diritto data la fortuna della sua famiglia. Julia diventa un catalizzatore per le azioni di Becket mentre tenta di rivendicare la sua eredità, fungendo da motivatore chiave per un uomo che cerca disperatamente di impressionarla.nella storia del franchise Bond. Julia è una forza calcolatrice che sa esattamente come piegare Becket alla sua volontà, esercitando un'influenza innegabile sulla sua vita e sulle sue decisioni.

Non è difficile tracciare un parallelo con personaggi memorabili come Xenia Onatopp di Famke Janssen in GoldenEye o Fiona Volpe di Luciana Paluzzi in Thunderball. Nel corso della sua carriera, Qualley ha dimostrato un'ampia gamma di competenze che la rendono una delle scelte più versatili e appetibili per diventare la prossima Bond girl ufficiale. Dopo il successo in film come The Substance, Poor Things e Once Upon A Time in Hollywood, l'attrice è diventata una delle più ricercate della sua generazione. Julia in How to Make a Killing rappresenta la prova migliore di questo potenziale: il personaggio è simultaneamente affascinante in superficie e minaccioso nel profondo. La capacità di Qualley di mantenere una presa salda su Becket senza che lui ne sia pienamente consapevole, inserendo insidiosamente le proprie ambizioni e agende nella sua mente, è esattamente il tipo di sottile manipolazione che funzionerebbe alla perfezione nell'universo Bond.

Un ruolo simile nel franchise le permetterebbe di attingere a un archetipo caratteriale analogo, apparendo come un'alleata di 007 mentre tesse segretamente la propria tela. Del resto, la più grande debolezza di James Bond è sempre stata la sua vulnerabilità nelle situazioni romantiche e il suo attaccamento emotivo alle donne per cui prova affetto. Julia in How to Make a Killing sembra quasi un'audizione nascosta per il possibile ruolo di Qualley in Bond 26, dimostrando quella capacità di essere contemporaneamente oggetto del desiderio e fonte di pericolo che ha definito i migliori personaggi femminili della saga. Ma il set di competenze e i talenti innati di Qualley come attrice aprono anche altre possibilità oltre la classica femme fatale. Qualsiasi modo in cui Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight decidessero di inserire Qualley nel loro nuovo universo Bond rappresenterebbe una vittoria fantastica per il franchise.





per un universo cinematografico che ha sempre fatto della stratificazione dei personaggi femminili uno dei suoi punti di forza. In un'epoca in cui il pubblico chiede personaggi femminili più complessi e meno bidimensionali,. How to Make a Killing, pur non essendo stato un successo commerciale straordinario, si sta rivelando un tassello importante nella carriera di Margaret Qualley. E per chi sogna di vederla nel prossimo James Bond, questo thriller rappresenta