Bong Joon Ho al lavoro su un nuovo progetto (che riunirà due star principali di Guardiani della Galassia)

Pubblicazione: 14 maggio alle 07:00

Bradley Cooper e Dave Bautista stanno per riunirsi sul grande schermo, ma questa volta lontano dall'universo Marvel che li ha resi inseparabili agli occhi di milioni di fan. I due attori, che per quasi un decennio hanno dato voce e corpo a Rocket e Drax nei film dei Guardiani della Galassia, sono stati ingaggiati da Bong Joon Ho per il suo prossimo progetto d'animazione.



Cooper e Bautista fanno parte del cast vocale di Ally, il nuovo film animato del regista di Parasite. Ad affiancarli ci sono nomi già affermati come Ayo Edebiri, Finn Wolfhard, Rachel House e Werner Herzog, oltre alla nuova promessa Alex Jayne Go. Bong Joon Ho punta a completare il progetto nella prima metà del 2027 per un'uscita nelle sale entro la fine dello stesso anno. Un calendario ambizioso per un regista che non ha mai deluso le aspettative.



La trama di Ally ci porta nel cuore del Pacifico del Sud, dove una curiosa creatura marina, un maiale-calamaro, intraprende un viaggio dalle profondità inesplorate dell'oceano verso la superficie. Il motivo? Un misterioso aereo si è schiantato nel suo habitat, innescando una catena di eventi che promette di mescolare avventura, mistero e quella sensibilità visiva che ha reso Bong uno dei filmmaker più distintivi del panorama contemporaneo. Si ipotizza, ma non è confermato, che Go presti la voce alla protagonista del film. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, compresi Cooper e Bautista, i ruoli restano top secret.

Ally rappresenta il ritorno di Bong al cinema dopo Mickey 17, uscito nel 2025 e basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton, con Robert Pattinson, Naomie Ackie e Steven Yeun nei ruoli principali. Il nuovo progetto animato è prodotto da Neon, la stessa casa che ha distribuito Parasite nel 2019, film che gli è valso quattro Oscar tra cui miglior film e miglior regia. Non è un caso che proprio nel 2019 Bong abbia iniziato a sviluppare Ally: mentre trionfava ai premi più prestigiosi del mondo, il regista stava già gettando le basi per la sua prossima visione artistica. Tra i suoi altri lavori americani spiccano Snowpiercer e Okja, entrambi caratterizzati da quell'equilibrio unico tra intrattenimento popolare e riflessione sociale.



Per Cooper e Bautista, il doppiaggio non è certo territorio inesplorato. Cooper ha prestato la voce a Rocket in tutto il Marvel Cinematic Universe, creando uno dei personaggi più amati della saga grazie a una performance che ha saputo bilanciare cinismo, vulnerabilità e umorismo. Nel 2024 ha anche doppiato l'amico immaginario Ice in IF, la commedia fantasy con Ryan Reynolds. Bautista ha dato voce al Re Parrocchetto nel doppiaggio inglese di Il ragazzo e l'airone del 2023, e quest'anno lo sentiremo come Tagah in Avatar Aang: The Last Airbender.



Cooper e Bautista hanno ora l'opportunità di esplorare nuovi territori creativi sotto la guida di uno dei registi più visionari del momento. Ally promette di essere un progetto che fonde l'animazione con la sensibilità autoriale di Bong Joon Ho, un mix che potrebbe riservare sorprese sia per i fan dei Guardiani sia per chi cerca cinema d'autore di taglio mainstream.