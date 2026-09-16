Boss in Incognito: quando torna in TV? L'annuncio social di Elettra Lamborghini e la data

Pubblicazione: 16 settembre alle 11:36

L’attesa è finalmente finita per i fan del docureality di Rai 2. Boss in Incognito sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova e imperdibile stagione, e a confermarlo è stata direttamente la grande protagonista dello show: Elettra Lamborghini. Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, la nota cantante e opinionista ha fatto partire il conto alla rovescia, condividendo tutto il suo entusiasmo con i follower: “Non vedo l'ora, saranno delle puntate stupende”. Parole che promettono grandi emozioni e risate, confermando il feeling speciale che l'artista ha instaurato con questo format televisivo.

Per seguire le nuove avventure lavorative della popstar non bisognerà attendere molto. La data ufficiale da segnare in agendale telecamere di Rai 2 si accenderanno per inaugurare il primo appuntamento stagionale. Il programma andrà in onda a cadenza settimanale con un doppio appuntamento per ogni serata. Per chi dovesse perdersi la messa in onda televisiva o preferisca la fruizione on demand, tutte le puntate saranno comunque disponibili e recuperabili gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

Giunta alla sua terza esperienza alla guida del docureality, un testimone ereditato nel corso degli anni da conduttori del calibro di Max Giusti, Flavio Insinna, Nicola Savino e Costantino della Gherardesca, Elettra Lamborghini ha ampiamente dimostrato di saper sorprendere il pubblico. Accantonati per qualche ora gli abiti sfolgoranti e la musica pop, la cantante si sottopone a radicali trasformazioni grazie a trucco, protesi e parrucche, facendosi passare per una stagista o una neoassunta.

Mescolandosi ai dipendenti delle varie aziende italiane protagoniste delle puntate, l'artista lavora fianco a fianco con il personale. Questo processo non solo permette di scoprire le dinamiche aziendali dal basso, ma mette in luce un lato inedito della Lamborghini: una forte dose di empatia e una spiccata capacità di ascolto nei confronti delle storie di vita e delle difficoltà dei lavoratori.

Il momento clou rimane sempre la rivelazione finale, in cui il travestimento cade e i meritevoli ricevono premi e riconoscimenti. L'appuntamento con la prima puntata è dunque confermato per il 22 settembre in prima serata su Rai 2.