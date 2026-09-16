Boss in Incognito: quando torna in TV? L'annuncio social di Elettra Lamborghini e la data
Elettra Lamborghini torna a Boss in Incognito su Rai 2: scopri la data d'inizio ufficiale, le anticipazioni e dove vedere le puntate in streaming.
L’attesa è finalmente finita per i fan del docureality di Rai 2. Boss in Incognito sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova e imperdibile stagione, e a confermarlo è stata direttamente la grande protagonista dello show: Elettra Lamborghini. Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, la nota cantante e opinionista ha fatto partire il conto alla rovescia, condividendo tutto il suo entusiasmo con i follower: “Non vedo l'ora, saranno delle puntate stupende”. Parole che promettono grandi emozioni e risate, confermando il feeling speciale che l'artista ha instaurato con questo format televisivo.
Giunta alla sua terza esperienza alla guida del docureality, un testimone ereditato nel corso degli anni da conduttori del calibro di Max Giusti, Flavio Insinna, Nicola Savino e Costantino della Gherardesca, Elettra Lamborghini ha ampiamente dimostrato di saper sorprendere il pubblico. Accantonati per qualche ora gli abiti sfolgoranti e la musica pop, la cantante si sottopone a radicali trasformazioni grazie a trucco, protesi e parrucche, facendosi passare per una stagista o una neoassunta.
Mescolandosi ai dipendenti delle varie aziende italiane protagoniste delle puntate, l'artista lavora fianco a fianco con il personale. Questo processo non solo permette di scoprire le dinamiche aziendali dal basso, ma mette in luce un lato inedito della Lamborghini: una forte dose di empatia e una spiccata capacità di ascolto nei confronti delle storie di vita e delle difficoltà dei lavoratori.