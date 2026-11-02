Box office Halloween, sfida serrata: chi ha vinto tra Clayface e il documentario su Elizabeth Holmes

Pubblicazione: 02 novembre alle 14:11

Il weekend di Halloween 2026 ha regalato al box office americano una delle sfide più improbabili e serrate della stagione cinematografica. Da una parte Clayface, il villain DC della Warner Bros con il volto che si scioglie e un'attitudine da dolcetto-o-scherzetto. Dall'altra You Can See Everything, il documentario di tre ore targato A24 che racconta le vicende di Elizabeth Holmes e Nathan Fielder. Un duello che nessuno avrebbe potuto immaginare e che si è risolto per una manciata di dollari. Secondo i dati aggiornati di domenica mattina, You Can See Everything si è imposto con 10,6 milioni di dollari nel weekend, superando di appena 200mila dollari Clayface, fermo a 10,4 milioni. Una differenza talmente minima che alcune fonti del settore continuano a mostrare il film DC in vantaggio, con un margine che oscilla tra i 200mila e il mezzo milione.

La battaglia per il primo posto si trascinerà probabilmente fino ai conteggi definitivi di lunedì mattina. La dinamica della sfida ha mostrato andamenti contrapposti nelle diverse giornate.. Ma domenica la situazione si è capovolta: il duo Holmes-Fielder ha incassato 3,45 milioni contro i 2,8 milioni del cattivo DC. Una fonte interna ha fatto notare come. Un pattern già visto nel weekend precedente, quando il documentario era avanti negli orari ma Clayface aveva comunque vinto la giornata complessiva.Al di là della sfida per il primo posto, il quadro generale del weekend è tutt'altro che rassicurante per l'industria.. Si tratta del terzo peggior weekend dell'anno, superato in negativo solo dal 23-25 gennaio con 54,7 milioni (quando uscì Mercy con Chris Pratt) e dal 6-8 febbraio con 61,9 milioni.. Il prossimo anno la festività cadrà di domenica, una situazione migliore ma comunque non ottimale per gli incassi. Sul fronte internazionale, Clayface mantiene saldamente il primo posto con 22,8 milioni di dollari globali nel weekend e un totale cumulativo di 83 milioni.

You Can See Everything, invece, al momento è distribuito solo in Turchia in 120 sale, un'uscita ampia per quel mercato, e approderà in Australia e Nuova Zelanda il 12 novembre, mentre il Regno Unito dovrà attendere il 20 novembre. Niente grandi numeri internazionali, quindi, almeno per ora. Gli incassi di You Can See Everything nel mercato domestico hanno permesso ad A24 di superare il traguardo storico del mezzo miliardo di dollari al box office americano nel 2026, il risultato migliore di sempre per la casa di produzione indipendente. Alla terza settimana, il documentario ha accumulato 63,88 milioni di dollari complessivi, con un calo del 43 percento rispetto al weekend precedente. Clayface, alla seconda settimana, scende del 57 percento con un totale di 44 milioni.





. Il film d'animazione incassa 7,49 milioni nel weekend, in calo del 39 percento, portando il totale a 25,8 milioni dopo due settimane., che cresce a 2.374 sale (903 in più) e raccoglie 4,1 milioni con un calo contenuto del 28 percento e un totale di 13,2 milioni. Black Bear ha adottato una strategia simile a quella di Focus Features con Conclave due anni fa, puntando su un'uscita di fine ottobre. Il film con Olivia Colman e Alexander Skarsgård, prodotto da Topic Studios, ha registrato valutazioni eccezionali su PostTrak:

Il film sta performando con un ritardo del 13 percento rispetto al pacing di Conclave nello stesso periodo. Al quinto posto Street Fighter della Paramount scende a 2.825 sale (750 in meno) e incassa 3,2 milioni, con un crollo del 63 percento e un totale di 53 milioni alla terza settimana. Sesto posto per BTS: World Tour AiriRang di Trafalgar Releasing, evento concertistico in 1.010 sale che debutta con 2,8 milioni nel weekend. Resident Evil di Sony, alla settima settimana, tiene bene con 2,5 milioni (calo del 13 percento) e un totale impressionante di 157,3 milioni. Halloween 2026 ha regalato una delle sfide più insolite e combattute della stagione, con un documentario di tre ore che ha tenuto testa e probabilmente battuto un supereroe DC. Un segnale, forse, che il pubblico continua a sorprendere con scelte imprevedibili.