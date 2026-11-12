Brandan Gleeson e un segreto sepolto, nella nuova serie thriller perfetta per i fan di Big Little Lies

Pubblicazione: 12 novembre alle 16:30

Ci sono storie che scavano nelle pieghe più oscure dei legami familiari, lì dove i segreti si stratificano come sedimenti geologici e il passato non smette mai davvero di bussare alla porta del presente. The Good Daughter è una di queste: una miniserie thriller che debutta oggi, 12 novembre 2026 su HBO Max in Italia, promettendo di tenere incollati allo schermo gli appassionati di storie psicologiche dense, complesse, capaci di mescolare indagine giudiziaria e dramma familiare in un cocktail narrativo ad alta tensione. Tratta dall'omonimo bestseller di Karin Slaughter pubblicato nel 2017, la serie arriva con un pedigree autoriale di tutto rispetto: la scrittrice stessa ha firmato la sceneggiatura di tutti e sei gli episodi, garantendo quella fedeltà allo spirito originale che spesso manca negli adattamenti televisivi.





. Questo approccio, sempre più raro nell'era delle serie con registi a rotazione, permette di costruire un linguaggio cinematografico coerente, particolarmente prezioso quando si lavora su due linee temporali parallele come in questo caso.. Vent'anni prima, quando erano ancora adolescenti, un brutale atto di violenza ha frantumato la loro famiglia, lasciando cicatrici che il tempo non è riuscito a rimarginare completamente. Charlotte, chiamata Charlie, ha scelto di restare a Pikeville, la piccola cittadina della Georgia dove tutto è accaduto, seguendo le orme del padre Rusty e diventando avvocato.Ma il passato, si sa, non resta mai sepolto a lungo., i demoni familiari tornano a galla con una violenza inaspettata.. L'indagine sulle morti avvenute nella scuola locale diventa così il catalizzatore che costringe le due sorelle a confrontarsi non solo con il crimine presente, ma con i ricordi dolorosi e i misteri mai completamente risolti della loro giovinezza. La struttura narrativa gioca proprio su questa doppia temporalità:, con Audrey Grace Marshall e Drew Cheek che interpretano le versioni adolescenti di Samantha e Charlotte. Non si tratta di semplici flashback illustrativi, ma di una vera e propria costruzione parallela che esplora comein modi radicalmente diversi da persone della stessa famiglia.

Un dettaglio che farà la gioia degli amanti del binge-watching: tutti e sei gli episodi saranno disponibili contemporaneamente fin dal giorno del debutto, sia negli Stati Uniti che in Italia. Niente attese settimanali, niente cliffhanger diluiti nel tempo. La storia completa sarà lì, pronta per essere divorata in un'unica, intensa sessione notturna. Una scelta che si adatta perfettamente al formato di miniserie, concepita come un racconto chiuso, senza le necessità narrative di costruire ponti verso ipotetiche stagioni successive. La presenza di due protagoniste avvocate aggiunge un ulteriore livello di complessità: Charlotte e Samantha non sono vittime passive, ma professioniste abituate a navigare il sistema giudiziario, a smontare testimonianze, a cercare la verità nei dettagli.

Eppure, quando quella verità riguarda la propria famiglia, quando tocca il nucleo più intimo della propria identità, anche la più affilata preparazione legale può rivelarsi un'armatura insufficiente., dove il crimine è il pretesto per esplorare qualcosa di più profondo: come si vive dopo che la violenza ha attraversato la tua vita, come si ricostruisce quando i pezzi non combaciano più come prima, come si può essere sorelle quando ognuna porta dentro una versione diversa della stessa storia.