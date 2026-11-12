Brandan Gleeson e un segreto sepolto, nella nuova serie thriller perfetta per i fan di Big Little Lies
The Good Daughter debutta il 12 novembre 2026 su HBO Max: miniserie thriller con Rose Byrne e Meghann Fahy. Due sorelle, un segreto sepolto da vent'anni.
Ci sono storie che scavano nelle pieghe più oscure dei legami familiari, lì dove i segreti si stratificano come sedimenti geologici e il passato non smette mai davvero di bussare alla porta del presente. The Good Daughter è una di queste: una miniserie thriller che debutta oggi, 12 novembre 2026 su HBO Max in Italia, promettendo di tenere incollati allo schermo gli appassionati di storie psicologiche dense, complesse, capaci di mescolare indagine giudiziaria e dramma familiare in un cocktail narrativo ad alta tensione. Tratta dall'omonimo bestseller di Karin Slaughter pubblicato nel 2017, la serie arriva con un pedigree autoriale di tutto rispetto: la scrittrice stessa ha firmato la sceneggiatura di tutti e sei gli episodi, garantendo quella fedeltà allo spirito originale che spesso manca negli adattamenti televisivi.
Ma il passato, si sa, non resta mai sepolto a lungo. Quando un nuovo, sanguinoso attacco colpisce Pikeville e Charlotte si ritrova ad essere la prima testimone sulla scena del crimine, i demoni familiari tornano a galla con una violenza inaspettata. Rusty, interpretato da Brendan Gleeson, chiama Sam chiedendole di tornare a casa. L'indagine sulle morti avvenute nella scuola locale diventa così il catalizzatore che costringe le due sorelle a confrontarsi non solo con il crimine presente, ma con i ricordi dolorosi e i misteri mai completamente risolti della loro giovinezza. La struttura narrativa gioca proprio su questa doppia temporalità: presente e passato si intrecciano, con Audrey Grace Marshall e Drew Cheek che interpretano le versioni adolescenti di Samantha e Charlotte. Non si tratta di semplici flashback illustrativi, ma di una vera e propria costruzione parallela che esplora come lo stesso evento traumatico possa essere ricordato, elaborato e raccontato in modi radicalmente diversi da persone della stessa famiglia.
Un dettaglio che farà la gioia degli amanti del binge-watching: tutti e sei gli episodi saranno disponibili contemporaneamente fin dal giorno del debutto, sia negli Stati Uniti che in Italia. Niente attese settimanali, niente cliffhanger diluiti nel tempo. La storia completa sarà lì, pronta per essere divorata in un'unica, intensa sessione notturna. Una scelta che si adatta perfettamente al formato di miniserie, concepita come un racconto chiuso, senza le necessità narrative di costruire ponti verso ipotetiche stagioni successive. La presenza di due protagoniste avvocate aggiunge un ulteriore livello di complessità: Charlotte e Samantha non sono vittime passive, ma professioniste abituate a navigare il sistema giudiziario, a smontare testimonianze, a cercare la verità nei dettagli.