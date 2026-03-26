Breaking Bad: 13 anni dopo Ozymandias, Dean Norris svela i retroscena della serie in un libro

Pubblicazione: 26 marzo alle 13:33

A distanza di 13 anni dalla messa in onda di uno degli episodi più devastanti nella storia della televisione, Dean Norris sta per regalare ai fan di Breaking Bad un regalo che nessuno si aspettava. L'attore che ha dato vita all'indimenticabile Hank Schrader, l'agente della DEA cognato di Walter White, ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro: "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad". Il volume sarà disponibile dal 3 novembre 2026 e promette di essere il racconto più completo e dettagliato mai realizzato sulla genesi e la realizzazione della serie culto di AMC.



Il titolo del libro non è casuale. "Do what you're gonna do", tradotto letteralmente in "Fai quello che devi fare", sono le ultime parole pronunciate da Hank prima che Jack Welker gli sparasse nell'episodio 14 della quinta stagione, "Ozymandias". Quella scena, considerata da molti critici e spettatori come uno dei momenti più potenti e strazianti della serialità moderna, ha segnato la fine di un personaggio che aveva incarnato l'integrità morale in un mondo sempre più corrotto. La morte di Hank rappresenta il punto di non ritorno per Walter White, il momento in cui ogni residuo di umanità viene spazzato via dalle conseguenze delle sue scelte.



Norris ha scelto di co-scrivere questo progetto insieme a Joe Layden, costruendo quella che lui stesso definisce "la prima storia orale e il resoconto definitivo dall'interno" di Breaking Bad. Il volume è già disponibile per il pre-ordine su Amazon e altri rivenditori, e si presenta con una copertina che richiama esplicitamente lo stile dei titoli di testa della serie, un dettaglio che farà piacere ai fan più attenti all'estetica dello show creato da Vince Gilligan.

Breaking Bad - Netflix

Ma cosa rende questo libro così speciale rispetto ai tanti contenuti già pubblicati su Breaking Bad nel corso degli anni? Norris promette storie mai raccontate prima e interviste esclusive con membri del cast e della troupe che hanno contribuito a dare vita allo show. Dalle discussioni nella stanza degli sceneggiatori alle riprese nel deserto del New Mexico, il volume si propone di svelare i retroscena, le difficoltà, le scelte creative e gli aneddoti che hanno accompagnato la realizzazione di quella che molti considerano la migliore serie televisiva di tutti i tempi.



Con Better Call Saul conclusasi e senza piani annunciati per espandere ulteriormente la narrazione dell'universo di Breaking Bad, il libro di Norris rappresenta l'unico nuovo contenuto legato a questo mondo in arrivo nel prossimo futuro. Vince Gilligan, il creatore della serie, è attualmente concentrato sulla seconda stagione di Pluribus, il suo show di fantascienza per Apple TV che vede protagonista Rhea Seehorn, già nota ai fan per il suo ruolo in Better Call Saul.



Nel corso degli anni sono state rivelate molte informazioni sul making-of di Breaking Bad, ma Norris assicura che il suo libro offrirà nuove prospettive e approfondimenti capaci di arricchire ulteriormente la conoscenza che i fan hanno dello show. Tredici anni sono tanti, ma la passione per questa serie non si è mai spenta. Anzi, con il passare del tempo Breaking Bad è diventata un punto di riferimento culturale, un termine di paragone per ogni nuova produzione televisiva ambiziosa.

Breaking Bad - Netflix

Per Norris, questo non è nemmeno il primo ritorno nel mondo di Breaking Bad dopo la conclusione della serie originale. L'attore ha ripreso il ruolo di Hank in due episodi della quinta stagione di Better Call Saul, dove il suo personaggio incrocia la strada di Jimmy McGill, meglio conosciuto come Saul Goodman, e assiste all'arruolamento di Domingo Molina, alias Krazy-8, come informatore della DEA. La presenza di Hank in Better Call Saul è stata dosata con cura millimetrica proprio per non compromettere la coerenza narrativa e il canone già stabilito dalla serie madre. Allo stesso modo, Walter White e Jesse Pinkman sono apparsi solo nella sesta e ultima stagione, rispettando la timeline e le dinamiche già note ai fan.



"Do What You're Gonna Do" non è solo un libro per nostalgici. È un'operazione culturale che mira a preservare e celebrare uno dei fenomeni televisivi più importanti del XXI secolo. In un'epoca in cui le serie si susseguono a ritmo frenetico e vengono spesso dimenticate dopo pochi mesi, Breaking Bad continua a essere studiata, analizzata, citata. Questo volume rappresenta un tassello fondamentale per comprendere come si costruisce un capolavoro, quali sacrifici comporta, quali intuizioni creative fanno la differenza tra un prodotto qualsiasi e un'opera che entra nella storia.



Per chi ha vissuto l'attesa settimanale degli episodi, per chi ha sperato fino all'ultimo che Hank potesse salvarsi, per chi ancora oggi rivede la serie e scopre nuovi dettagli, questo libro sarà un'occasione imperdibile per rivivere quell'esperienza da una prospettiva completamente nuova. Dal 3 novembre 2026, i segreti più nascosti di Breaking Bad non saranno più tali.