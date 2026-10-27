Brett Goldstein, dal rifiuto a Hollywood ai due Emmy: chi è la nuova presunta fiamma di Jennifer Lopez

Pubblicazione: 27 ottobre alle 14:08

A volte la realtà supera la fantasia, e la storia tra Brett Goldstein e Jennifer Lopez ne è la prova lampante. L'attore britannico, 46 anni, si ritrova oggi al centro del gossip internazionale non solo per il suo talento, ma per una relazione che sembra uscita direttamente dalla sceneggiatura di una commedia romantica. Goldstein e la popstar si starebbero frequentando in maniera informale dopo aver condiviso il set di Office Romance, la nuova commedia romantica targata Netflix. Ma il dettaglio più affascinante di questa vicenda è un altro: Goldstein aveva espresso pubblicamente la propria ammirazione per Jennifer Lopez anni prima di conoscerla, arrivando persino a scrivere un film pensando esclusivamente a lei come protagonista.





. Per il momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma l'interesse attorno all'attore britannico è inevitabilmente esploso. E se per milioni di spettatori Brett Goldstein è soprattutto Roy Kent, l'ex calciatore burbero e sorprendentemente romantico di Ted Lassola sua storia personale e professionale rivela molto di più di quanto si possa immaginare.. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, ha frequentato la Sevenoaks School e successivamente l'Università di Warwick, dove si è laureato in Film and Feminism, un percorso di studi che unisce l'analisi cinematografica a quella delle rappresentazioni di genere.

Un interesse per le storie e per il modo in cui vengono raccontate che, negli anni successivi, sarebbe diventato il filo conduttore del suo lavoro. A 22 anni si è trasferito a New York per perfezionare la propria formazione come attore presso l'American Academy of Dramatic Arts, ma il percorso che lo avrebbe portato al successo è stato tutt'altro che lineare. Tra le curiosità più sorprendenti della sua biografia ce n'è una che sembra uscita direttamente da una commedia surreale. Dopo l'università, Brett Goldstein si trasferì per un periodo a Marbella, in Spagna, per lavorare in uno strip club acquistato dal padre durante quella che l'attore ha scherzosamente descritto come una crisi di mezza età. La madre gli aveva chiesto di raggiungerlo per controllare come stessero andando le cose, e Goldstein aveva finito per trascorrere circa un anno a gestire il locale. In un'intervista a British GQ, l'attore ha ricordato quel periodo come un'esperienza formativa, durante la quale aveva avuto modo di osservare comportamenti umani molto diversi tra loro.

Un'esperienza decisamente insolita, che anni dopo avrebbe trasformato in materiale per uno dei suoi spettacoli di stand-up comedy, intitolato Brett Goldstein Grew Up in a Strip Club e portato anche all'Edinburgh Festival Fringe. Perché, evidentemente, quando si ha un passato del genere, sarebbe un peccato non raccontarlo. Goldstein ha infatti iniziato a costruire la propria carriera soprattutto attraverso la stand-up comedy, scrivendo spettacoli e lavorando contemporaneamente come attore. Prima di ottenere il successo internazionale, ha partecipato a diverse produzioni televisive britanniche, tra cui Derek, la serie creata da Ricky Gervais, Uncle, Drifters e Hoff the Record, con David Hasselhoff. Nel 2015 ha scritto e interpretato SuperBob, una commedia romantica sui supereroi diretta da Jon Drever, mentre l'anno successivo ha ottenuto un British Independent Film Award come miglior attore non protagonista per Adult Life Skills, film indipendente con Jodie Whittaker.





con Ted Lasso , la serie Apple TV+ interpretata da Jason Sudeikis che racconta le avventure di un allenatore di football americano chiamato a guidare una squadra di calcio inglese. Per milioni di spettatori, Brett Goldstein è soprattutto Roy Kent, l'ex calciatore burbero, sboccato e sorprendentemente romantico dell'AFC Richmond. Eppure,. Goldstein era stato assunto come sceneggiatore della serie e, mentre lavorava ai copioni, aveva cominciato a convincersi di poter interpretare proprio Roy. Senza dirlo ai colleghi, registrò quindi un provino e lo inviò ai produttori, lasciando loro la possibilità di ignorarlo se lo avessero trovato imbarazzante.

Un riconoscimento che ha consolidato la sua posizione a Hollywood, aprendo la strada a nuovi progetti anche dietro la macchina da presa. L'interpretazione di Roy Kent è diventata uno dei punti di forza della serie, grazie soprattutto al contrasto tra la sua apparente durezza e una sensibilità che emerge progressivamente nel corso della storia. Il personaggio, con il suo linguaggio colorito e la sua evoluzione emotiva, ha conquistato il pubblico internazionale trasformando Goldstein in un volto riconoscibile ben oltre i confini britannici. Il successo di Ted Lasso non è stato un caso isolato. Nel corso della sua carriera, Brett Goldstein ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra recitazione, scrittura e produzione. Goldstein non è soltanto un attore: è anche sceneggiatore, produttore e autore comico. Insieme a Will Bridges ha creato Soulmates, una serie antologica di fantascienza che esplora cosa succederebbe se la tecnologia fosse in grado di identificare scientificamente la nostra anima gemella.

Ha inoltre contribuito alla creazione di Shrinking, la serie Apple TV+ sviluppata insieme a Bill Lawrence e Jason Segel, che affronta temi come il lutto, le relazioni e la salute mentale attraverso un umorismo delicato e spesso imprevedibile. La storia segue uno psicoterapeuta che, dopo la morte della moglie, inizia a infrangere le regole della professione e a dire ai pazienti esattamente ciò che pensa. Oltre a lavorare alla scrittura e alla produzione, Goldstein è entrato anche nel cast della serie nel ruolo di Louis. Un curriculum che racconta bene il suo interesse per le storie sentimentali, soprattutto quando sono complicate. Nel 2022 ha inoltre debuttato nell'universo cinematografico Marvel interpretando Ercole nella scena dopo i titoli di coda di Thor: Love and Thunder, aprendo potenzialmente la strada a future apparizioni nel franchise.

Tra gli altri suoi progetti figura anche il film All of You, del 2024, per il quale ha curato sceneggiatura, soggetto e produzione, oltre a recitare. Nel 2026 ha prestato la voce al film d'animazione Pecore sotto copertura.. Tra le poche relazioni note c'è quella con l'attrice e comica britannica Beth Rylance, con cui è stato legato in passato.. La popstar, reduce dal divorzio da Ben Affleck, sembra aver trovato in Goldstein una persona capace di farla sorridere e di condividere con lei non solo la passione per il cinema, ma anche una sensibilità verso le storie d'amore complicate e autentiche.. L'attore che aveva sognato di lavorare con la sua musa ispiratrice si ritrova ora a condividere con lei non solo un set cinematografico, ma forse anche qualcosa di più personale. E se questa vicenda dovesse davvero trasformarsi in una relazione duratura, sarebbe la conferma che