Bridgerton cambia ritmo: Netflix sorprende tutti con una scelta inattesa (che fa felici i fan)

Pubblicazione: 15 maggio alle 08:33

I fan della serie più romantica di Netflix possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La conferma è arrivata durante l'evento upfront della piattaforma streaming a New York: Bridgerton tornerà nel 2027 con la sua quinta stagione, segnando un primato assoluto nella storia della serie. Per la prima volta dalla sua nascita, il periodo di attesa tra una stagione e l'altra si accorcia drasticamente, passando dai canonici due anni a circa un anno soltanto.

La notizia segna unaper quello che è diventato uno dei suoi prodotti di punta. Bridgerton si è infatti conquistata un posto d'onore tra le serie più viste di sempre sulla piattaforma, entrando nella ristretta cerchia che include solo altri due titolidei contenuti in lingua inglese più popolari:. Un traguardo che testimonia l'impatto culturale di questa trasposizione dei romanzi rosa di Julia Quinn.

Dal suo debutto natalizio nel 2020, la serie ha seguito un ritmo preciso e prevedibile. La seconda stagione è arrivata nel 2022, la terza nel 2024, la quarta nel 2026. Ogni volta con l'ormai consolidato modello di rilascio diviso in due parti, introdotto dalla terza stagione: una prima tranche seguita, dopo alcune settimane, dalla conclusione. La quarta stagione ha debuttato il 29 gennaio con la Parte 1 e si è conclusa il 26 febbraio con la Parte 2, e tutto lascia pensare che anche la quinta seguirà questo schema ormai collaudato.

Francesca e Michaela in Bridgerton 4, fonte: Netflix

Ma qual è il segreto di questo successo che convince Netflix ad accelerare la produzione? La formula vincente sta nella struttura stessa del racconto: ogni stagione si concentra su uno dei fratelli Bridgerton, garantendo un continuo rinnovamento narrativo pur mantenendo l'universo e i personaggi secondari che i fan hanno imparato ad amare. Phoebe Dynevor ha aperto le danze con Daphne nella prima stagione, seguita da Jonathan Bailey nei panni di Anthony, Luke Newton come Colin e, più recentemente, Luke Thompson nel ruolo di Benedict che ha guidato la quarta stagione.

Lametterà finalmente al centro, interpretata da, in quella che si preannuncia come una delle storie d'amore più complesse e toccanti dell'intera serie. Chi ha seguito la quarta stagione ricorderà il matrimonio di, interpretato da Victor Alli, e la tragedia che ha segnato la conclusione: la morte improvvisa del giovane marito ha rappresentato uno dei momenti più drammatici dell'intera saga. Ilil 24 marzo ha confermato che la produzione della quinta stagione è già iniziata e ha svelato dettagli cruciali sulla trama. La, con Francesca che si prepara a rientrare nel mercato matrimoniale dell'alta società londinese.

Il ritorno di Michaela nella sua vita scatenerà un conflitto interiore profondo: da un lato i sentimenti che stanno nascendo, dall'altro le convenzioni sociali e il pragmatismo che la società dell'epoca imponeva alle donne. Una tensione narrativa che promette di esplorare territori emotivi ancora più complessi rispetto alle stagioni precedenti. La decisione di accelerare i tempi di produzione potrebbe essere legata proprio all'ambizione narrativa delle prossime stagioni.

Netflix aveva già rinnovato la serie sia per la quinta che per la sesta stagione lo scorso maggio, dimostrando una fiducia incrollabile nel franchise. La showrunner Jess Brownell aveva anticipato a gennaio che le due stagioni si sarebbero concentrate su Francesca ed Eloise, senza però rivelare l'ordine. Ora che è confermato che Francesca aprirà le danze, i fan possono già pregustare il momento in cui sarà Eloise, interpretata da Claudia Jessie, a salire finalmente alla ribalta come protagonista assoluta nella sesta stagione.

Questo cambio di passo rappresenta anche una risposta alle dinamiche competitive del mercato dello streaming, dove mantenere vivo l'interesse del pubblico tra una stagione e l'altra è diventato sempre più difficile. Due anni di attesa sono un'eternità nell'era del consumo seriale veloce, e Netflix sembra aver capito che accorciare i tempi può rafforzare il legame emotivo degli spettatori con la serie, evitando che l'entusiasmo si disperda.

La macchina produttiva di Bridgerton si sta dunque espandendo e velocizzando, con il il 2027 che si preannuncia quindi come un anno cruciale per gli appassionati della serie. Francesca e Michaela sono pronte a conquistare il cuore degli spettatori, in una storia che promette di esplorare la complessità dei sentimenti con la stessa eleganza e profondità emotiva che hanno reso Bridgerton un fenomeno culturale globale. E mentre i fan non vedono l'ora di gustarsi la nuova stagione, abbiamo già una buona notizia: l'attesa, questa volta, sarà più breve del solito.