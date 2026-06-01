Bridgerton stravolge i libri: la quinta stagione porta la prima coppia saffica al centro della scena

Pubblicazione: 01 giugno alle 12:31

Netflix ha ufficialmente confermato che la quinta stagione di Bridgerton, prevista per il 2027, segnerà un punto di svolta definitivo per la serie creata da Shonda Rhimes. Dopo aver già stravolto l'ordine cronologico dei romanzi di Julia Quinn, la produzione compie ora un passo ancora più audace: la storia d'amore tra Francesca Bridgerton e Michaela Stirling rappresenterà non solo la prima coppia protagonista saffica della serie principale, ma anche il primo drastico allontanamento dalla trama originale dei libri.



La scelta di concentrarsi su Francesca per la quinta stagione era in qualche modo prevedibile, considerando tutto ciò che il personaggio ha attraversato nella quarta stagione. Le difficoltà nel concepire un figlio, il lutto devastante per la perdita del marito John Stirling, e quella confusione palpabile emersa durante il primo incontro con Michaela hanno preparato il terreno per una narrazione profondamente emotiva. Ma è la natura stessa di questa relazione a renderla rivoluzionaria.



Fino ad ora, Bridgerton ha mantenuto una certa fedeltà alle dinamiche romantiche create da Julia Quinn. Personaggi come Simon Bassett, Kathani "Kate" Sharma e Sophie Baek hanno conservato gran parte delle caratteristiche dei loro corrispettivi letterari, con modifiche che riguardavano principalmente dettagli secondari o l'espansione del cast di supporto. Con Francesca e Michaela, invece, siamo di fronte a un territorio completamente inesplorato.

Nel sesto romanzo della saga, Francesca si innamora di Michael Stirling, cugino del defunto marito, che ha segretamente nutrito sentimenti per lei sin dal primo incontro. La versione televisiva mantiene lo scheletro narrativo di questa seconda possibilità d'amore, ma trasforma radicalmente la sostanza. Michaela non è semplicemente una versione femminile di Michael: è un personaggio fondamentalmente diverso, forgiato dall'esperienza unica di essere una donna nell'Inghilterra della Reggenza.



Questa trasformazione apre scenari narrativi che i libri non potevano nemmeno contemplare. Francesca e Michaela potranno relazionarsi come donne dello stesso periodo storico, condividere prospettive e vulnerabilità che un uomo dell'epoca non avrebbe mai compreso. La loro attrazione reciproca acquisisce strati di complessità aggiuntivi: l'incertezza di Francesca in presenza di Michaela, quella confusione che i fan hanno notato già dal loro primo incontro, assume ora un doppio significato. Non si tratta solo del conflitto tra la fedeltà alla memoria di John e l'emergere di nuovi sentimenti, ma anche della scoperta di un'attrazione per cui Francesca non ha alcun punto di riferimento nella sua esperienza di vita.



La showrunner Jess Brownell ha dichiarato in un'intervista a Tudum che molti elementi della storia originale acquisiscono nuove sfumature nel contesto di una relazione queer. Quell'incertezza, quella sensazione di essere fuori equilibrio che Francesca prova vicino a Michaela, funziona perfettamente sia come conseguenza del suo amore per John, sia come manifestazione di un'attrazione che sta sperimentando per la prima volta, senza avere gli strumenti culturali per comprenderla appieno.

L'introduzione di una coppia saffica protagonista rappresenta l'evoluzione naturale dell'impegno di Bridgerton verso una rappresentazione inclusiva. I romanzi originali, pubblicati tra il 2000 e il 2006, non presentavano personaggi apertamente queer né tra i protagonisti né tra i comprimari. La serie ha già compiuto passi significativi in questa direzione: Benedict ha scoperto la propria bisessualità nella terza stagione, mentre lo spinoff ha raccontato con delicatezza la storia d'amore tra il cameriere della Regina e il segretario del Re.



Benedict, tra l'altro, sarà probabilmente un confidente prezioso per Francesca nella quinta stagione. Avendo già attraversato il proprio percorso di scoperta sessuale, potrà offrire alla sorella un sostegno che pochi altri personaggi potrebbero garantire. Questa dimensione di supporto familiare arricchisce ulteriormente la narrazione, mostrando come i Bridgerton siano sempre stati, prima di tutto, una famiglia che si protegge reciprocamente.



Ma l'innovazione non riguarda solo la rappresentazione LGBTQ+. Con Francesca e Michaela, Bridgerton ammette implicitamente che non può seguire le coppie dei libri all'infinito. Come ogni adattamento maturo, la serie ha bisogno di evolvere, di trovare la propria voce distintiva. Le modifiche apportate finora si erano concentrate sull'espansione del cast secondario, sull'approfondimento psicologico dei personaggi, sull'introduzione di nuovi conflitti. Ma le storie d'amore centrali erano rimaste sostanzialmente fedeli all'originale.

Ora quella fase è ufficialmente conclusa. La storia di Francesca non sarà riconoscibile nemmeno per i lettori più accaniti della saga di Quinn, e questo è straordinariamente eccitante. Nessuno sa davvero come si svilupperà questa relazione, quali ostacoli dovranno affrontare, come la società della Reggenza reagirà alla loro unione. Certo, Brownell ha promesso che la narrazione si concentrerà sulla "gioia queer" piuttosto che sul "trauma queer", ma questo non significa che il percorso sarà privo di difficoltà.



Al centro di tutto questo resta una verità fondamentale: Bridgerton è una celebrazione dell'amore in tutte le sue forme, avvolto in un packaging opulento, sensuale, onirico e fantastico. La bellezza della serie sta nella sua capacità di offrire a chiunque la guardi almeno una coppia con cui identificarsi, una storia che risuoni con la propria esperienza emotiva.



Con Francesca e Michaela, quella promessa diventa più vera che mai. La loro storia non sarà solo una milestone per la rappresentazione LGBTQ+ nei period drama mainstream, ma un'opportunità per esplorare dimensioni dell'amore che la serie non aveva ancora toccato. E per tutti coloro che hanno amato Bridgerton proprio per la sua capacità di sorprendere, di combinare il rispetto per la tradizione del romanticismo d'epoca con una sensibilità contemporanea, la quinta stagione rappresenta l'inizio di un'era completamente nuova.