Bridget Jones 4, Hugh Grant definisce il film "molto triste" e aggiunge: "Volevano infilarmi dentro a tutti i costi"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:46

Bridget Jones sta per tornare con un quarto film in cui vedremo Renée Zellweger riprendere il ruolo della protagonista e Hugh Grant vestire nuovamente i panni del playboy Daniel Cleaver.

Proprio Grant, parlando al The Graham Norton Show ha svelato a proposito del film:

Anche se è estremamente divertente è molto, molto triste.

Grant, ricordiamo, non era apparso nel terzo film, e ha aggiunto che non c'era un ruolo ovvio per lui nel quarto capitolo, ma "volevano infilarmi dentro a tutti i costi".

Ha poi spiegato che inizialmente non era soddisfatto della storia del suo personaggio nel quarto film, ma ha aiutato i produttori a creare un'evoluzione più appropriata: "Ora ha sessant'anni, non può andarsene in giro per King's Road ad adocchiare le ragazze più giovani".

Nel film Bridget sarà una madre single di 50 anni, rimasta vedova dopo la tragica morte di Darcy () in un incidente. La donna però, superato il lutto, deciderà di rigettarsi nel mondo degli appuntamenti, cominciando a uscire con un trentenne ().

Briget Jones: Mad About the Boy uscirà nei cinema a San Valentino 2025.