Bruce Campbell annuncia la diagnosi di cancro: "trattabile, non curabile", La verità sulla sua malattia che commuove Hollywood

Pubblicazione: 03 marzo alle 16:11

Bruce Campbell, l'attore 67enne diventato leggenda cult grazie al franchise di La Casa, ha annunciato lunedì 3 marzo di aver ricevuto una diagnosi di cancro. La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, dove l'interprete di Ash Williams ha scelto di comunicare personalmente con i fan, anticipando possibili speculazioni e informazioni distorte.

"Di questi tempi, quando qualcuno ha un problema di salute, viene definita un'opportunità, quindi andiamo con quella definizione: sto avendo una di quelle. Si chiama anche un tipo di cancro che è trattabile, non curabile. Mi scuso se questo è uno shock, lo è stato anche per me". - Bruce Campbell

La distinzione tra "trattabile" e "curabile" rappresenta il cuore della comunicazione di Campbell, cheUna scelta che riflette il suo desiderio di mantenere il controllo sulla narrazione personale, evitando speculazioni mediatiche invasive.





Campbell ha annunciato che apparizioni pubbliche, convention dedicate ai fan e progetti lavorativi dovranno necessariamente passare in secondo piano rispetto alle cure mediche. Il piano dell'attore è dedicare l'estate al trattamento per poter tornare in forma sufficiente a promuovere il suo nuovo film, Ernie & Emma, previsto per l'autunno.

"Non sto cercando di raccogliere simpatia o consigli, voglio solo anticipare queste informazioni nel caso escano notizie false, cosa che accadrà. Non temete, sono un vecchio duro figlio di buona donna e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di restare in giro ancora per un po'". - Bruce Campbell

Ash vs Evil Dead, fonte: Prime Video

. Il suo ruolo di Ash Williams in La Casa del 1981, diretto da Sam Raimi, lo ha trasformato in un'icona generazionale. I sequel La Casa II del 1987 e L'Armata delle Tenebre del 1993 hanno consolidato quello status, mentre la serie televisiva Ash vs Evil Dead ha permesso a una nuova generazione di scoprire il personaggio che ha definito la sua carriera. Ma Campbell non è solo Ash., mentre la sua interpretazione in Bubba Ho-tep del 2002 ha dimostrato la sua versatilità anche in progetti indipendenti più sperimentali.





Quello che colpisce nella comunicazione di Campbell è l'assenza di vittimismo. L'attore ha trasformato un momento potenzialmente devastante in un atto di agency personale, rivendicando il diritto di gestire la propria narrazione sanitaria. Ha ringraziato i fan, definiti "i migliori al mondo", confermando quel legame speciale che si è costruito in decenni di convention, incontri e presenza costante nella cultura popolare di genere.



Il messaggio si conclude con un "spero di vedervi presto" che suona come una promessa più che come un augurio vago. Campbell sta già guardando avanti, oltre le cure estive, verso quel tour autunnale che rappresenta un obiettivo concreto a cui aggrapparsi. Per un attore che ha fatto della resilienza del suo personaggio più iconico un tratto distintivo anche nella vita reale, questa battaglia sembra l'ennesimo capitolo di una storia scritta con tenacia e autoironia.