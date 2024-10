Bruce Springsteen è "entusiasta" del biopic sulla sua vita con Jeremy Allen White

Pubblicazione: 17 ottobre alle 18:00

Jeremy Allen White, come noto, interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Deliver Me From Nowhere.

Il cantante ha espresso molta fiducia di recente sia sul film sia sulle capacità di White:

Ho letto la sceneggiatura e ho parlato con il regista. Stanno solo mettendo tutto insieme, quindi non ho molto da dire al riguardo, ma sono entusiasta che stia accadendo. Sarà una storia interessante.

Ha poi aggiunto di avere "belle sensazioni riguardo all'intero progetto".

Deliver Me From Nowhere è tratto dal libro di Warren Zanes del 2023 Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska.