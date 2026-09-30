Bruce Willis, chi è la figlia Tallulah? La dismorfia, il legame speciale con papà e il gesto che ha commosso i fan

Pubblicazione: 30 settembre alle 11:50

Tallulah Belle Willis è nata il 3 febbraio 1994 ed è la terza figlia di Bruce Willis e Demi Moore. È cresciuta in una delle famiglie più conosciute dello spettacolo americano, con due sorelle maggiori, Rumer e Scout, e con un’infanzia inevitabilmente segnata dalla notorietà dei genitori. Dopo il divorzio di Bruce e Demi, avvenuto nel 2000, il legame familiare è però rimasto particolarmente forte, tanto da trasformare nel tempo la famiglia Willis-Moore in una vera e propria famiglia allargata. Tallulah ha conosciuto molto presto il mondo del cinema. Da bambina è comparsa in La lettera scarlatta, accanto alla madre, e successivamente ha recitato in Bandits e The Whole Ten Yards, quest’ultimo con il padre Bruce Willis. La sua filmografia, tuttavia, non è mai diventata il centro della sua vita professionale.

Essere la figlia di due star come Bruce Willis e Demi MooreTallulah ha raccontato in più occasioni quanto il confronto con l'immagine dei genitori e con gli standard estetici dell'ambiente hollywoodiano abbia influenzato la percezione che aveva di se stessa. Il suo percorso l'ha portata verso l'arte, la moda e l'espressione personale. Nel 2020 ha lanciato, un progetto di moda caratterizzato da un forte interesse per l'inclusività e la salute mentale. In un'intervista a Vogue, Willis spiegò come il progetto volesse andare oltre il semplice abbigliamento, sostenendo organizzazioni impegnate nel campo della salute mentale.

La creatività è diventata quindi anche uno strumento per raccontare le proprie fragilità: Tallulah ha parlato pubblicamente della sua esperienza con i disturbi alimentari e con la dismorfia corporea, oltre che del percorso terapeutico intrapreso negli anni. Nel 2024 ha inoltre reso pubblica la diagnosi di autismo ricevuta a 29 anni. Una rivelazione che, secondo quanto raccontato dalla stessa Willis, le ha permesso di rileggere alcuni comportamenti e difficoltà del passato attraverso una prospettiva diversa. Ma è soprattutto il rapporto con il padre ad aver assunto un significato particolare nella vita adulta di Tallulah.

Nel 2022 la famiglia Willis rese pubblica la diagnosi di afasia di Bruce, che lo portò a ritirarsi dalla recitazione. L'anno successivo arrivò la conferma della demenza frontotemporale. Per Tallulah questo cambiamento ha significato affrontare una forma di perdita progressiva di una persona ancora presente fisicamente nella sua vita. Nel suo toccante articolo pubblicato da Vogue nel 2023, la figlia di Bruce raccontò quanto fosse stato difficile accettare il cambiamento del padre. In particolare, ricordò di aver conservato messaggi vocali e ricordi della sua voce, cercando di preservare quelle tracce della loro relazione.

"È difficile. Ci sono giorni dolorosi, ma c'è così tanto amore".

Il sentimento nei confronti del padre, però, non è scomparso. Al contrario, sembra essersi fatto ancora più intenso. Nel settembre 2024, intervistata da People dopo la sua partecipazione al programma Today, Tallulah parlò apertamente della situazione di Bruce:

E aggiunse una frase particolarmente significativa sul loro rapporto:

"Penso davvero che saremmo grandi amici. Penso che lui sia molto orgoglioso di me"

Sono parole che raccontano un legame andato oltre quello tradizionale tra padre e figlia. Tallulah ha infatti spiegato di voler vivere il rapporto con Bruce nel presente, senza dare per scontato nessun momento insieme. Il legame è tornato recentemente al centro dell'attenzione dopo una fotografia pubblicata da Tallulah sui social. Nell'immagine Bruce appare seduto mentre la figlia si china per baciarlo sulla testa. L'attore sorride con gli occhi chiusi, in un momento apparentemente semplice ma diventato particolarmente emozionante per i fan.

La fotografia è arrivata dopo un altro momento familiare importante:, celebrato l'8 agosto 2026 nella casa di famiglia a Hailey, in Idaho. Bruce era presente alla cerimonia e le fotografie pubblicate da Vogue mostrano anche un tenero momento tra padre, figlia e neo marito. Oggi Tallulah non è semplicemente una delle figlie di Bruce Willis. È un'artista, designer e sostenitrice di temi legati alla salute mentale, oltre che una donna che ha trasformato esperienze molto personali in una parte importante della propria identità pubblica.