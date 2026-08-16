Bruce Willis riappare in pubblico dopo la diagnosi di demenza: il web è commosso dal suo ritorno

Pubblicazione: 16 agosto alle 11:56

Bruce Willis ha fatto una rara apparizione pubblica al matrimonio di sua figlia Tallulah, tre anni dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha segnato il suo ritiro dalle scene. Un momento di straordinaria tenerezza che ha commosso chiunque abbia seguito la vicenda della star di Die Hard.



Il matrimonio si è celebrato l'8 agosto nella casa di famiglia a Hailey, Idaho, dove Tallulah, 32 anni, la più giovane delle tre figlie che Willis ha avuto con l'ex moglie Demi Moore, ha sposato il musicista Justin Acee. La rivista Vogue ha pubblicato venerdì scorso un reportage fotografico di quasi 100 scatti dell'evento, e tra questi spicca un'immagine particolarmente toccante: Bruce abbraccia sua figlia mentre stringe la mano del nuovo genero. "Un momento tenero con mio padre e Justin all'inizio del weekend di nozze", ha scritto Tallulah nella didascalia. Una fotografia che vale più di mille parole, soprattutto considerando quanto sia diventato raro vedere l'attore 71enne in pubblico.

Da quando nel 2023 è stata resa pubblica la diagnosi di demenza frontotemporale – dopo una prima diagnosi di afasia nel 2022 – Willis ha praticamente abbandonato le apparizioni pubbliche. Secondo quanto rivelato dalla moglie Emma Heming Willis lo scorso gennaio, l'attore non sa nemmeno di avere la malattia degenerativa, uno dei sintomi neurologici che include l'anosognosia, condizione che impedisce a una persona di riconoscere accuratamente la propria patologia.



Per Tallulah, questo matrimonio rappresenta un traguardo emotivo complesso. In un saggio pubblicato su Vogue poco dopo la diagnosi del padre, l'attrice di Moonrise Kingdom aveva riflettuto sul peso della malattia e su quanto fosse cambiato il suo rapporto con la sofferenza. "In passato avevo così paura di essere distrutta dalla tristezza, ma finalmente sento di poter essere presente e affidabile", aveva scritto. "Posso assaporare quel tempo, tenere la mano di mio padre e sentire che è meraviglioso. So che le prove incombono, che questo è l'inizio del lutto, ma quella cosa di amare te stesso prima di poter amare qualcun altro è reale."



L'anno scorso, Emma, la moglie di Willis, ha trasferito il marito dalla loro casa di famiglia in una struttura più adeguata, mentre le sue condizioni peggioravano progressivamente. "Bruce vorrebbe questo per le nostre figlie", aveva detto ad agosto. "Vorrebbe che fossero in una casa più adatta alle loro esigenze, non alle sue." Attualmente vive con un team di assistenza a tempo pieno in una casa a un solo piano.