Bruno Barbieri e la dolorosa confessione sul suo primo amore scomparso: "Non mi sono mai più innamorato così"

Pubblicazione: 14 settembre alle 10:08

Intervistato da Vanity Fair in occasione dell'uscita della sua autobiografia Controluce – Ombre e segreti di una vita, lo chef pluristellato e noto volto televisivo Bruno Barbieri si è spogliato della sua consueta corazza mediatica per condividere un racconto doloroso e toccante. Un dialogo intimo e senza filtri, espressione di sentimenti autentici, lutti mai del tutto superati e ricordi che toccano il cuore. "Purtroppo il mio grande amore non c'è più. È stato un momento difficile, una delle cose più importanti della mia vita. Non mi sono mai più innamorato come allora", ha confessato Barbieri. Parole dense di un trasporto emotivo che ricordano da vicino i presupposti narrativi delle opere cinematografiche romantiche più celebri, dove il primo vero legame di gioventù rimane un faro incancellabile per tutto il resto dell'esistenza.

Bruno Barbieri intervista-foto Sly

Il legame a cui lo chef fa riferimento risalirebbe agli anni della giovinezza, un'epoca vissuta ben prima che le luci dei riflettori, i set televisivi e il successo internazionale travolgessero la sua vita. Una storia nata quasi sui banchi di scuola e vissuta con la forza di quella prima passione pura che lascia un marchio indelebile.un nodo alla gola quando le sue strade incrociano quelle del figlio di questa persona mai dimenticata. Per rispetto verso un patto privato e profondo, lo chef ha scelto di non rivelare l'identità dell'amato, custodendone il ricordo nel massimo riserbo.

Questo strappo sentimentale ha segnato in modo indelebile il percorso di vita di Bruno Barbieri, influenzando persino la sua dedizione totalizzante verso la cucina e la propria carriera professionale. Il racconto autobiografico tratteggiato in Controluce assume così i toni di una narrazione romanzesca in perfetto stile biopic, mettendo in luce le ombre dietro la figura pubblica. Dall'infanzia complessa segnata dal rapporto conflittuale con un padre severo, fino ad arrivare a un grave incidente stradale vissuto negli Stati Uniti, un momento clou da cui lo chef è uscito con una consapevolezza nuova sulla fragilità dell'esistenza, il percorso di Barbieri riflette le dinamiche dei classici racconti di formazione e di riscatto d'autore.

Come nei migliori copioni cinematografici, è proprio il contrasto tra grandi tragedie personali e la ricerca costante della bellezza (che sia su un piatto di alta cucina o nell'inquadratura di una macchina da presa) a definire il fascino del personaggio. Il doloroso lutto vissuto dallo chef ci ricorda che, dietro l'immagine pubblica di giudici severi o maestri della ristorazione, si celano spesso vicende umane intense, segnate da amori unici, formativi e indimenticabili.