Sabrina Brizzola replica alle scuse di Bruno Vespa: “Una scena ridicola”, cos'è successo

Pubblicazione: 29 ottobre alle 11:35

Le polemiche nate nello studio di Porta a Porta non si sono chiuse con le scuse di Bruno Vespa. A distanza di giorni dal confronto con Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari (UDU), la vicenda continua a far discutere. Al centro non ci sono soltanto le parole pronunciate dal giornalista durante la trasmissione di Rai 1, ma anche il modo in cui ha scelto di tornare sull’episodio, ammettendo di aver esagerato nei toni senza rinunciare alle proprie critiche.

La risposta della rappresentante degli studenti è arrivata nello studio di, il programma condotto dasu Rete 4. Interpellata sul messaggio di scuse del conduttore,, contestando soprattutto l’assenza di un confronto diretto nel quale poter rispondere alle obiezioni sollevate nei suoi confronti.

Per ricostruire la polemica bisogna tornare alla puntata di Porta a Porta del 20 ottobre, quando il dibattito si era concentrato sulle proteste studentesche, sul costo degli affitti nelle grandi città e sulle difficoltà economiche che rendono sempre più complicato frequentare l’università. Brizzola, in rappresentanza dell’UDU, aveva richiamato l’attenzione sulle responsabilità delle istituzioni nel garantire il diritto allo studio. Il suo intervento aveva posto l’accento sulle spese che devono sostenere gli universitari, in particolare quelli che si trasferiscono lontano da casa, e sulle criticità legate alle borse di studio e al finanziamento degli atenei.

Il confronto aveva però preso una piega diversa quando Vespa aveva contestato alcune delle sue affermazioni, invitandola a verificare meglio i dati prima di intervenire in televisione. Il passaggio più discusso era arrivato con il richiamo rivolto ai giovani ospiti, ai quali il conduttore aveva raccomandato di prepararsi adeguatamente prima di partecipare a un dibattito pubblico. Il tono utilizzato e le ripetute interruzioni avevano alimentato le reazioni sui social e le critiche al modo in cui era stata gestita la discussione. Per Brizzola, il problema non riguardava soltanto la correttezza delle informazioni citate in studio: la coordinatrice lamentava anche di non aver avuto il tempo necessario per spiegare le ragioni della protesta e rispondere alle contestazioni.

A distanza di circa una settimana,durante una nuova puntata di Porta a Porta. Ha riconosciuto di aver usato un tono troppo duro, dichiarandosi dispiaciuto per come si era rivolto alla giovane interlocutrice. Allo stesso tempo, però, ha ribadito le proprie perplessità. Nel suo intervento ha richiamato alcuni dati sull’abbandono scolastico, le percentuali relative alle borse di studio e le informazioni riguardanti gli studentati. Il messaggio, dunque, conteneva un’ammissione sul piano dei modi, ma non un passo indietro sulle questioni di merito.

Vespa ha inoltre osservato che, durante le campagne elettorali, le opposizioni possono contestare i provvedimenti delle maggioranze con ricostruzioni che ritiene non sempre attendibili. Ha infine insistito sull’importanza di controllare le fonti e verificare i numeri prima di intervenire nel dibattito pubblico. È proprio questa distinzione tra il riconoscimento di un eccesso nei toni e la conferma delle critiche a Brizzola ad aver riaperto la discussione. Le sue parole, infatti, non hanno convinto la diretta interessata, che si aspettava anche la possibilità di chiarire le proprie ragioni in condizioni diverse da quelle della prima trasmissione.

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Sabrina Brizzola ha commentato senza mezzi termini il tentativo di chiarimento del conduttore. "Scuse molto finte", ha dichiarato, spiegando perché non considera sufficiente l’intervento di Vespa. La coordinatrice dell’UDU ha contestato soprattutto la scelta di tornare sulla vicenda attraverso un discorso nel quale il giornalista poteva esporre la propria versione senza un contraddittorio immediato con lei. A suo giudizio, proprio le interruzioni durante la puntata originaria le avevano impedito di presentare compiutamente le informazioni sulle quali si basava la sua denuncia.

Brizzola ha quindi giudicatoche Vespa avesse scelto di richiamare dati e contestazioni senza concederle, nello stesso momento,. La sua critica non equivale a negare l’importanza della verifica delle fonti: riguarda, piuttosto, le modalità con cui quella verifica è stata invocata nel confronto televisivo. La giovane ha definito "molto ridicola" la scena delle scuse, esprimendo cosìper un intervento che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto contribuire a chiudere la controversia.

Durante la discussione a È sempre Cartabianca è intervenuta anche Bianca Berlinguer, che ha richiamato l’attenzione su un particolare del filmato trasmesso da Vespa. La conduttrice ha osservato che il giornalista sembrava leggere il proprio intervento dal gobbo, il dispositivo utilizzato in televisione per seguire un testo mentre si guarda verso la telecamera. Il dettaglio ha contribuito a rendere ancora più vivace il botta e risposta in studio. Brizzola ha accolto con approvazione la battuta della conduttrice, in un momento che ha restituito il clima di scetticismo con cui la rappresentante degli universitari ha valutato il messaggio del collega della Rai.

Al di là dello scontro personale, la vicenda riporta al centro una questione concreta: quanto è accessibile oggi l’università per chi non può contare su un sostegno economico familiare sufficiente? Il confronto tra Vespa e Brizzola ha intrecciato due temi distinti, che meritano di essere affrontati separatamente.